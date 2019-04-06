棒球／春季聯賽11日開打 36隊參賽再寫新高

2019-04-06 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



春季聯賽新軍崑山科大棒球隊。 擷圖自崑山科大臉書粉絲團 分享 facebook 108年全國成棒甲組春季聯賽將在4月11日開打，今年又有2支新兵崑山科技大學、台灣觀光學院加入戰局，共計36隊參賽再寫歷來新高。這也將是業餘好手在中職選秀前表現自己、味全龍隊觀察社會隊及大學球員的最佳機會。

春季聯賽自1978年開辦，前3年稱「全國成棒甲組春季選拔賽」，之後改為「全國成棒甲組選拔賽」、「中正杯成棒賽」，直到1991年改為「全國成棒甲組春季聯賽」並沿用至今。

賽事初期從國內11支成棒隊先進行「甲組成棒資格賽」，挑出前7名球隊參加，1998年起就維持雙位數隊伍參賽，賽事規模一路成長，2015年首度突破30隊參賽，之後參賽隊數年年寫新高。

去年共有台中市台灣人壽成棒隊、中信金融管理學院及南華大學首登春季聯賽舞台，隊數來到35隊。今年少了去年春季聯賽打完後解散的台中運動家隊，但新增兩支新成軍的大學隊台灣觀光學院、崑山科技大學，36隊參賽再創新高。

台灣觀光學院在去年成軍，由前兄弟象球星「萬人迷」王光輝回到家鄉花蓮帶兵，日前先參與大專聯賽公開二級賽事，今年首度站上成棒春季聯賽舞台；崑山科大則在年初成立甲組棒球隊，由楊竣凱擔任總教練，這次春季聯賽將是崑山組隊後首度亮相。

去年春季聯賽由台灣電力擊敗合作金庫奪冠，今年賽事由36隊分大學、社會隊共6組進行預賽，4月底展開複賽，冠軍戰預計在5月12日舉行。

不少業餘隊好手都有意投入今年7月的季中選秀，這次春季聯賽也將是他們的重要舞台，力拚身價，同時中華棒協上周透過業餘明星對抗賽，選出今年中華培訓隊的初選名單，接下來將視球員在春季聯賽的表現做調整，賽事結束後提出正式名單。