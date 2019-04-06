中職／被頂新選中先打二軍 即戰力「大物」有疑慮

2019-04-06 10:37 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



中職會長吳志揚（左）、頂新集團「三董」魏應充。圖／頂新和德文教基金會提供 分享 facebook 味全龍隊將重返中職成為第5隊，讓更多業餘好手有意投入今年選秀，一拚職棒夢，但依照中職擴編球隊制度，新球隊第一年要先打二軍，對於還有旅外夢的即戰力「大物」來說，今年選秀意願可能受影響。

味全龍隊加盟中職，一切從零開始，將透過今年季中新人選秀會起建立創隊陣容，味全龍隊將擁有第一順位選秀權，前4輪還可以在各隊選完後再多選1名球員，亦即前4輪就能挑選8名球員，今年就能選進20至27人。

加入中職的機會增加，讓更多業餘好手躍躍欲試，今年參與選秀會的人數可望挑戰2017年96人的紀錄。

今年大學明星球員中，包括國立體大鄭浩均、台灣體大江國豪、開南大學吳承諭、文化大學林安可等強投，都被看好有首輪身手，甚至拚「狀元」，但味全龍隊的加入，可能會動搖選秀意願。

大學頂尖球員多是業餘國家隊常客，加入4球團後，預計將成為各隊一軍即戰力，但今年投入選秀，若被味全龍隊選中，隔年卻只能整季待在二軍，比賽強度、曝光機會都不能與一軍相比。

吳承諭指出，若被味全龍隊挑中有好有壞，「好的是第一年球隊人手沒有那麼多，如果表現不好，教練團還是會繼續給機會，但壞的就是要先打二軍。」但鄭浩均倒是認為沒太大影響，「已經準備好了，就先進去卡位，打二軍跟在大學打差不多。」

若續留業餘1年，有望再被選中國手增加身價，明年有機會再成為「味全狀元」直接打一軍；另一考量則是，若今年不投入選秀，接下來這一年還有機會透過國際賽的表現被國外球團相中。

幾名球員都曾被國外球團關注，還懷有旅外夢，即使想循王柏融的例子，加入中職再拚旅外機會，先打二軍也可能受影響，吳承諭就說：「對於還有旅外機會的球員來說，第一年打二軍很不利，因為國外球探不會看二軍。」