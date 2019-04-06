日職／王柏融猛打 日媒標題：台灣大王本領發揮
在寒冷的天氣裡結束對戰東北樂天的三連敗後，昨天隨著火腿移師東京的王柏融立刻繳出好表現，面對西武的比賽，王柏融單場三安上演日職生涯首度猛打賞，還帶有兩分打點，助隊終場以5：2止敗，也終結外界質疑的聲浪，日媒「sanspo.com」更下標，「台灣的大王本領發揮」。
王柏融昨日比賽開打前打擊率只有兩成，中斷連四場敲安的紀錄，隨著火腿陷入連敗，不免有人拿放大鏡檢視這位來自台灣的唯一洋砲。昨天王柏融一吐悶氣，首打席觸身球繼續拚戰，換來實質回報，後面三打席全都敲出安打，第五和第七局各帶一分打點，尤其七局下是從後援投手小川龍也手中敲出日職第一支長打，此役也有日職首盜的演出。
王柏融賽後第二度接受英雄訪問，也向日媒表示，「有紮實地咬中球，球隊能夠止敗真是太好了，打擊時我只想著要把跑者送回來，我希望維持穩定的表現，對球隊做出貢獻，所以我專心在這件事。」
談到前幾天和樂天之戰，曾經因雪而比賽中斷，王柏融回答，這是在溫暖的台灣不曾有過的經驗，不過他也把握在當地的機會享受知名美食，品嘗仙台燒肉店的厚切牛舌，補充一下元氣，「賽季還很長，我希望保持好的節奏。」
６日の北海道日刊スポーツ１面はファイターズ。王柏融外野手が打のヒーローになった。西武戦（東京ドーム）に「５番ＤＨ」でフル出場。２点リードの５回２死二塁で中前適時打。続く７回１死一、二塁では左越え適時二塁打で加点。３安打２打点に来日初の死球と大当たり。来日初盗塁のおまけも付いた pic.twitter.com/zzm6jHCDWR— ふくださん (@fukudasun) April 5, 2019
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