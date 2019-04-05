中職／關鍵安敲回單場MVP 陳子豪嘆「客場的命」

2019-04-05 21:35 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



中信兄弟隊外野手陳子豪日前改打第9棒找回打擊感覺，昨天回到中心打線後敲出本季首轟，今天又在對上Lamigo桃猿隊之戰於8局上揮出致勝二壘打當英雄，他說：「現在自己的感覺好一點了，有回到前年的感覺，比較隨心所欲。」

陳子豪可稱中職新生代重砲手，2016年起連3季轟出雙位數全壘打，包括前年打出單季19轟成績，但他提到，自己從去年開始，到今年季前，感覺一直普普通通，直到本月3日對上統一獅隊之戰打第9棒，才找回好感覺。

陳子豪透露，日前打擊教練泰鋭在協助他調整打擊重心，「我之前因為太急，沒有安打，什麼球都想要打，重心就往前衝，自己也知道這問題，但沒有改善，現在就是慢慢調整回來。」

經過第9棒的嘗試再重回中心打線，陳子豪的表現也受到總教練伯納的肯定，他提到，陳子豪先前一些可以掌握的球沒有掌握好，但打擊教練幫他做了不錯的調整，「如果陳子豪可以維持這樣的狀況，就會讓他繼續留在中心打線。」

陳子豪今天單場5支2，在8局上敲出關鍵二壘打，打下勝利打點，但又是在客場拿下單場MVP，賽後他笑說，「我就是客場的命。」他也坦言，自己比較希望能在主場獲得單場MVP站上頒獎台。