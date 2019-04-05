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圖／中職索沙七局失一分 富邦悍將9比3奪勝

2019-04-05 20:57聯合報系攝影中心 記者葉信菉╱即時報導

富邦悍將今天在主場新莊棒球場對上統一獅，陳品捷一局下先來一發陽春砲幫助領先，隨後三局下富邦悍將打線火力全開，接連安打攻下六分拉開領先優勢，范國宸范國辰六局下又貢獻一發兩分砲，最終以9比3擊退統一獅，而表現優異的還有富邦悍將先發投手索沙，主投七局失一分，成功守住統一獅打線。

富邦悍將今天在主場新莊棒球場對上統一獅，富邦悍將先發投手索沙主投七局失一分，最終...
富邦悍將今天在主場新莊棒球場對上統一獅，富邦悍將先發投手索沙主投七局失一分，最終富邦悍將以9比3奪勝。記者葉信菉／攝影
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富邦悍將今天在主場新莊棒球場對上統一獅，統一獅打線遭富邦先發投手索沙封鎖。記者葉...
富邦悍將今天在主場新莊棒球場對上統一獅，統一獅打線遭富邦先發投手索沙封鎖。記者葉信菉／攝影
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富邦悍將今天在主場新莊棒球場對上統一獅，統一獅陳傑憲（右）三局上盜二壘成功。記者...
富邦悍將今天在主場新莊棒球場對上統一獅，統一獅陳傑憲（右）三局上盜二壘成功。記者葉信菉／攝影
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富邦悍將今天在主場新莊棒球場對上統一獅，范國宸敲出三支安打還貢獻一發全壘打，最終...
富邦悍將今天在主場新莊棒球場對上統一獅，范國宸敲出三支安打還貢獻一發全壘打，最終富邦悍將以9比3奪勝。記者葉信菉／攝影
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富邦悍將今天在主場新莊棒球場對上統一獅，富邦悍將先發投手索沙主投七局失一分，最終...
富邦悍將今天在主場新莊棒球場對上統一獅，富邦悍將先發投手索沙主投七局失一分，最終富邦悍將以9比3奪勝。記者葉信菉／攝影
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富邦悍將今天在主場新莊棒球場對上統一獅，陳品捷（中）一局下先來一發陽春砲幫助富邦...
富邦悍將今天在主場新莊棒球場對上統一獅，陳品捷（中）一局下先來一發陽春砲幫助富邦取得領先。記者葉信菉／攝影
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富邦悍將統一獅
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