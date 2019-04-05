日職／猛打賞首登賽後英雄訪問 王柏融：想建功

2019-04-05 20:12 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



王柏融今天對西武打出代表作。 擷圖自比賽畫面 分享 facebook 日職火腿隊今天起在東京巨蛋迎戰作客的西武隊，「大王」王柏融繼續扛先發第5棒，以指定打擊身分上場，揮別先前在仙台的冰冷手感，單場3支3「猛打賞」、4打席都上場，日職生涯首支長打、首次盜壘成功一併出爐，終場火腿也以5：2贏球，終止3連敗。

賽後，王柏融全場優異表現，與先發投手上澤直之同登英雄訪問(Hero Interview)，透過翻譯王柏融表示，就是想幫球隊建功，要讓球隊贏球止敗，「沒有去想太多。」對於首盜，他也說就是想跑到得點圈，幫助球隊得分機會。有趣的是上澤直之在英雄訪問後，居然用中文說「謝謝」，感謝王柏融打擊幫忙他奪勝。

西武今天推出王牌多和田真三郎先發，開賽馬上被攻破，火腿靠第4棒中田翔的二壘打敲回第1分，王柏融接著在2出局二壘有人時上場，2好3壞滿球數時，被多和田真三郎一顆148公里的速球砸中右膝，好在無大礙，站上一壘續戰，但火腿沒能追加分數。

3局下火腿靠著接連攻勢搶下第2分，王柏融在2出局一壘有人時上場，掃出左外野安打，終結連6打數無安打，但火腿接著又留下滿壘殘壘。

火腿接著在第5局靠近藤健介的二壘打再掀攻勢，王柏融在2出局後擊出中間方向安打，送回二壘上的隊友，進帳日職第2分打點，王柏融踏上一壘後也振臂一喊激勵自己，下一棒横尾俊建打擊時，王柏融還盜上二壘，跑出日職生涯首次盜壘成功。

7局上火腿雖被追回1分，下半局王柏融在一、二壘以人時，從剛被換上場的左投小川龍也手中揮出左外野二壘打，日職生涯首支長打出爐，再追加1分打點，一壘上的中田翔則在跑回本壘前被觸殺。

王柏融此戰3打數3安打，日職生涯首繳猛打賞演出，還貢獻2分打點、跑出1次盜壘成功，打擊率從賽前的2成上升至2成86。

西武在第8局推台灣巨投廖任磊登板，是他生涯在日職第2度出賽，第3球投出152公里速球，被渡邉諒轟出陽春砲，生涯首度挨轟，火腿將比數拉開為5：1，廖任磊接著連飆2K，再抓下第3個出局數。

廖任磊後援1局用23球，被敲的唯一安打就是全壘打，失1分，之後連續解決3名打者、送出2次三振，最快球速152公里。