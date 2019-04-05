中職／蔣智賢歸隊打第4棒 申皓瑋頂替高國輝升一軍

2019-04-05 17:42 中央社 新北5日電



蔣智賢。 資料照(富邦悍將隊提供) 分享 facebook 中華職棒今天為新莊棒球場首戰，由統一7-ELEVEn獅對上富邦悍將，蔣智賢傷癒復出先發打第4棒，高國輝則下二軍調整打擊，申皓瑋升一軍補上外野位置，洋投羅力預計4月12日歸隊。

蔣智賢3月24日對獅隊時，遭到觸身球肩膀受傷，隨即下二軍休息，直到昨天升上一軍，並於今天回歸先發陣容，打第4棒守三壘，悍將總教練陳連宏表示，他身體狀況已經完全沒問題。蔣智賢則表示，目前右肩疼痛感已經下降，雖然還是有些痠痠的感覺，但在控制範圍內。

另外張正偉今天降二軍，他指出，上禮拜左腳踝扭傷，都吃止痛藥出賽，不過今天格外疼痛，甚至須使用拐杖才能走路，因此沒辦法出賽，張詠漢升上一軍。

高國輝今天也降二軍，近期他打擊狀況陷入低迷，目前11打數還沒有安打出現，吞下8次三振，陳連宏說明：「他對投打的Timing掌握還差這麼一點，所以要去二軍多打比賽。」

高國輝下二軍後，申皓瑋升上一軍，1月申皓瑋在澳洲職棒打球時右手肘受傷，提前回台灣。陳連宏指出，雖然因為傷勢，申皓瑋練習進度有些落後，調整時間須拉比較長一點，主要集中做體能及打擊，不過現在身體已經沒問題。

至於洋投羅力，日前側腹肌受傷趕不上開幕戰，昨天已在二軍先發對Lamigo桃猿，投5局被敲3支安打，投2次保送、3次三振，失掉1分。陳連宏表示，羅力球速尚未完全回來，預計4月12日歸隊。