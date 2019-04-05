中職／兩億的轉播車上線 WIN TV啟用嶄新技術

2019-04-05 17:16 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



新莊球場開幕戰，富邦悍將隊的比賽轉播單位WIN TV，花了進兩億元打造的4K轉播車，正式上線運作，採用16機作業，是目前國內最昂貴、完整的轉播車。

這台轉播車在場內安排9台攝影機，另有5台搖控、兩台無線攝影機，另外還有空拍機等設備，WIN TV製播總監張哲超表示，這是國內第一次用2台超高速攝影機的轉播作業。