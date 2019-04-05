中職／林益全曾有機會去火腿 勉勵王柏融放開打

2019-04-05 16:36 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



林益全也曾有旅外機會。本報資料照片 分享 facebook 早在10年前，富邦悍將隊林益全就有機會轉戰日職、加盟火腿隊，甚至赴美挑戰更高殿堂，但因故沒能成行，現在回頭想想，林益全說：「想法會不同，可能就會選擇旅外了。」

業餘時代後兩年，有不少國外球探關注林益全，火腿隊是其一，當時對方也說得很明白，若沒選到陽岱鋼，就會和他簽約，但之後陽岱鋼進入火腿隊，林益全沒了機會。

當時也有美職球隊專程來台看林益全，「曾經跟雙城隊碰面，價錢也談妥」，但興農牛隊也已經開始和他接觸，兩相比較後，「簽約金其實沒差太多，留在台灣畢竟比較熟悉」。

加上考慮家庭因素，林益全最後決定加入興農牛隊，第一年合約也附有旅外條款，「如果當年選擇旅外，可能早就回來了也不一定」，現在再來看當年，他有遺憾，但不後悔。

看王柏融在日職奮戰，林益全說：「打者旅外其實不容易，要面對不同的投手，在異鄉還有語言、文化、環境的適應問題，壓力外人很難想像。」

林益全認為，王柏融的翻譯蕭一傑扮演關鍵角色，「蕭一傑在日本打過球，更可以扮演心靈導師，王柏融一定要多和他聊聊，釋放心理壓力」。

王柏融的壓力，林益全看得很清楚，「要更放開來打，他現在還在調整，心理要顧好，相信王柏融未來還會更好」。