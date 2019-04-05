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棒球／台將黃柏偉擊敗世新 江仲豪：要贏台灣很難

2019-04-05 14:10聯合報 記者藍宗標╱即時報導

北方工業大學19歲台將黃柏偉，對世新大學之戰揮出再見安打。記者藍宗標／攝影
北方工業大學19歲台將黃柏偉，對世新大學之戰揮出再見安打。記者藍宗標／攝影
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第三屆海峽兩岸學生棒球聯賽今天在北京開打，北方工業大學在開幕戰以5：4擊敗世新大學，勝利功臣黃柏偉也是來自台灣的學生，6局下揮出再見安打，讓總教練江仲豪笑得超開心。

本屆賽事共有27隊參賽，分成甲組10隊、乙組10隊、女子組7隊，前兄弟象隊總教練江仲豪已到北方工業大學6年，今年將挑戰海峽兩岸學生棒球聯賽3連霸。

北方工業大學、世新大學在甲組首戰對決，雙方一路僵持到6局下（比賽限時制，最多打兩小時），黃柏偉揮出投手前滾地球，對方傳一壘來不及，三壘跑者跑回致勝分，形成再見安打。

甲組北京站、台中站各取大陸、台灣前3名晉級年底深圳總決賽，江仲豪笑說：「運氣不錯，贏了這一戰應該可去深圳了，因為其他大陸球隊要贏台灣很難。」

黃柏偉去年從善化高中畢業，選擇到北方工業大學念書；他表示，自己是善化第一批到這所學校的球員，當初想法認為大陸發展空間大，大學畢業後考慮留下來當教練。

黃柏偉認為，大陸大學球員水準還不錯，大家時常互相交流，他們進步空間比台灣大，自己希望把他們帶起風潮，讓他們發展快一點。

北方工業大學目前共有10名台灣球員，19歲的黃柏偉說：「想要看看外面的世界，大概3、4個月回台一次，今天是到學校後第一場正式比賽。」

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