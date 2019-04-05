棒球／日媒爆料：鈴木一朗將三度拒絕國民榮譽賞

2019-04-05 07:40 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



日本球星鈴木一朗在3月22日水手隊東京開幕戰賽後宣布退休，生涯累積無數傳奇紀錄，也讓日本政府考慮是否送出國民榮譽賞。 路透 分享 facebook 日本球星鈴木一朗在3月22日水手隊東京開幕戰賽後宣布退休，生涯累積無數傳奇紀錄，也讓日本政府考慮是否送出國民榮譽賞，不過根據「每日新聞」報導，鈴木一朗可能第三度辭退這個獎項，但仍有機會成為更換成「令和」年號後的第一人。

「每日新聞」中澤雄大在採訪政府相關人員時獲知這項消息，雖然頒發國民榮譽賞的方向還在討論中，不過鈴木一朗有可能婉拒，理由尚不清楚，但代表他仍希望繼續為棒球界貢獻。

王貞治、長島茂雄、松井秀喜等球星都曾獲頒國民榮譽賞，鈴木一朗卻曾兩度拒絕，2001年挑戰美職的第一年，鈴木一朗就拿下新人王加MVP，當時政府有意頒發但遭到婉拒，2004年鈴木一朗以單季262安創下大聯盟紀錄後，再度拒絕國民榮譽賞。

鈴木一朗兩次拒絕的理由都是，「我還是現役球員。」擔心得獎會影響自己的戰鬥力和決心，也不希望被日本國民誤解是為了獎項才打棒球，希望退休之後才接受這項榮譽，也因為如此，鈴木一朗在2016年美日職業生涯累積到4257安打，登上世界安打王後，日本政府未再考慮頒發獎項。

直到鈴木一朗宣布退休後，日本政府才第三度考慮頒發國民榮譽賞，官房長官菅義偉在退休記者會後表示：「許多小朋友以及棒球迷都從這位超級巨星身上獲得夢想以及希望，建立的成就也非常了不起，國民的聲音我們都瞭解了。」