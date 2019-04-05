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MiLB／3A開幕戰 林子偉4支1+盜壘

2019-04-05 07:39聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

林子偉。 美聯社
林子偉。 美聯社
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小聯盟新賽季今天正式展開，從紅襪3A起步的林子偉首戰繳出四打數一安打，另有一保送和一次失誤上壘，打擊率2成50，效力的包塔克特紅襪（Pawtucket Red Sox）最終在延長十局以6：3擊敗大都會3A的雪城大都會（Syracuse Mets）、拔得頭籌。

林子偉擔任先發第一棒、游擊手，首局亮相就靠著三壘手的傳球失誤上壘，可惜下一棒就遭二壘前刺殺；三局上林子偉再選到保送上壘，並且自己盜上二壘，但隊友仍沒把握得點圈的打擊機會。

五局上林子偉在米勒（Mike Miller）轟出兩分砲後上場打擊，纏鬥八顆球、球數兩好三壞下，揮出左外野安打做為本季首安，同時寫下開季前三打席皆上壘；這也是大都會3A先發投手聖提亞哥（Hector Santiago）此役所挨的最後一安，他五局投球只被敲出三支安打、丟兩分。

林子偉接下來兩次打擊機會無建樹，還吞下一次三振，致勝的十局上也沒輪到他的棒次。

林子偉這次春訓繳出3成21打擊率，還有四支二壘安打、一轟和六分打點，可惜仍無緣開季大聯盟名單，最近紅襪敗多勝少，找不到世界大賽衛冕軍的氣勢，就看林子偉有無獲得提拔的契機。

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