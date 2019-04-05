中職／桃猿兒童節主題週 卡娜赫拉征服大小朋友的心

2019-04-05 01:21 中央社 桃園4日電



中華職棒Lamigo桃猿隊迎接兒童節到來，今天推出主題週活動，邀請家長帶孩子到球場同樂，人氣插畫「卡娜赫拉的小動物」人偶也前來助陣，融化大小朋友的心。

Lamigo桃猿隊近年營造家庭看球氣氛有成，在假日總有許多球迷帶著家中小朋友到場一起為球隊應援，中場更開放讓小朋友站上應援舞台一起跳舞。

還不到2歲就被爸爸帶來球場看球的昕潼，今年已滿4歲，看到球場LamiGirls熱情應援，還會主動跟爸爸說想跳舞。隨著應援口號響起，4歲昕潼應援動作表現不輸LamiGirls，與現場小朋友一起加油搖擺。

昕潼爸爸表示，女兒1歲8個月時就一起到球場看球，不到2歲就會下場跳舞，小朋友現在個性大方、不怕生，很享受跳舞的快樂。

Lamigo桃猿更打造兒童節主題週活動「征服童心」，賽前除讓小朋友彩繪風箏、體驗傳統童玩外，也邀請果陀劇場帶來精彩舞台劇，演出西遊記奪金旅行團三部曲，吸引許多大小朋友齊坐在舞台前觀看。

此外，今年球團更首次在桃園球場舉辦寶寶爬行大賽，讓球場內外展現不分年齡的歡樂氛圍。

各式精彩活動讓大小朋友在連假期間同樂，不僅體驗棒球樂趣，也增進親子感情。而場外活動滿檔，場內氣勢也不輸人，Lamigo桃猿今夜賽事也在先發王溢正6局好投，加上桃猿打線爆發下，以9比2中斷富邦悍將隊3連勝。