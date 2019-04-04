中職／王溢正連兩場優質先發 猿斷悍將3連勝

2019-04-04 21:18 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



猿隊王溢正先發6局失1分，拿下本季首勝和單場MVP。記者許正宏／攝影 分享 facebook Lamigo桃猿隊與富邦悍將隊的本土左投對決，猿隊33歲的王溢正投出6局僅失1分的優質先發，技壓21歲陳仕朋，打線則有陳晨威、郭嚴文雙繳單場3安「猛打賞」演出，終場猿隊以9：2勝出，斬斷悍將隊3連勝。

猿隊在1局下靠新秀陳晨威的安打和快腿先搶下1：0領先，後2局雖然也都有攻勢，但都因雙殺瓦解。悍將隊先發投手陳仕朋前4局被揮出5支安打，但僅失1分。

悍將隊0：1落後的局面下，5局上王正棠在2出局後砲轟王溢正，揮出右外野方向的追平陽春砲，也是他生涯首轟。

但陳仕朋續投第5局又有危機，猿隊鍾承祐、余德龍連續安打後，陳晨威擊出三壘滾地球，但用速度壓迫對手，讓三壘手高國麟發生傳球失誤，猿隊攻進超前分，林智平補上安打送回2分，也把陳仕朋打退場。

王溢正投完6局失1分退場，洪聖欽7局上登板，被范國宸、高國麟接連安打追回1分，而7局下林泓育在2出局後從張竣凱手中轟出2分全壘打（本季第2轟），加上郭嚴文、朱育賢的安打，猿隊追加3分再把比數拉開，第8局還持續有分數進帳。

王溢正今天主投6局，被敲出7支安打，僅因王正棠的陽春砲失1分，送出8次三振，本季兩場出賽都是優質先發，拿下本季首勝並獲選單場MVP。