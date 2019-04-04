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中職／蔡齊哲7局無失分生涯代表作 兄弟賞獅3連敗

2019-04-04 20:17聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

蔡齊哲。 擷圖自蔡齊哲臉書粉絲團
蔡齊哲。 擷圖自蔡齊哲臉書粉絲團
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中信兄弟與統一獅隊在澄清湖球場2連戰第2場比賽，蔡齊哲投出生涯一軍代表作，先發7局無失分，只被敲出2支安打、送7K，兄弟打線全場4安雖只比對手多1支，但包括陳子豪的本季首轟，終場兄弟以2：0勝出，賞給獅隊3連敗。

蔡齊哲本季第2度擔綱先發，完全壓制統一獅隊打線，先發7局用98球，是生涯最長投球局數，僅讓郭阜林、陳鏞基2名球員敲安打，另投出2次保送，送出7次三振也是個人單場新高，生涯首度先發無失分，投出個人加入中職後第一場優質先發。

而兄弟打線面對獅隊洋投奧斯丁，2局下由周思齊的保送展開攻勢，黃鈞聲在1出局揮出二壘打，替球隊打下第1分。5局下2出局後，第9棒陳子豪轟出右外野陽春全壘打追加保險分，將領先擴大為2：0。

6局起獅隊啟用牛棚，兄弟雖沒能追加分數，但3任投手整場壓制獅子軍攻勢，在蔡齊哲退場後，鄭佳彥、謝榮豪各投1局，沒有被敲出安打，守住勝利，兄弟拿下2連勝，蔡齊哲拿下本季首勝，並拿下生涯首座單場MVP。

奧斯丁則是先發5局，被擊出3支安打（1轟），有2次保送，失2分，吞本季首敗。

兄弟今天全場僅出現4支安打，外野手「周董」周思齊先發上陣，3打席選到2次保送，沒有擊出安打，生涯安打數停在1499安，叩關1500安再等等。

統一獅周思齊
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