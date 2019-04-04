中職／朱育賢開季手感火燙 不因狀況差改變動作

2019-04-04 18:15 中央社 桃園4日電



桃猿隊朱育賢單場雙響砲。記者侯永全／攝影 分享 facebook Lamigo桃猿朱育賢近期手感火燙，開季狀況比去年好很多，朱育賢表示，今年不會因為狀況不好就任意改變動作，也希望自己高低潮情形不要落差太大，並追求高擊球率。

目前朱育賢出賽8場，敲出12支安打，包含4發全壘打，包辦8分打點，打擊率0.400，2日還有單場雙響砲演出。比起去年開季狀況較為低迷，朱育賢本季有好的開始，他說，進入職棒第4年，比較容易掌握狀況，希望適時做改變，像是打完比賽做重量訓練、衝刺等。

朱育賢指出，之前打不好時，會認為是不是自己動作出問題，所以只要狀況不好就會一直改變打擊動作，整年都不固定，節奏容易亂掉。今年朱育賢接受教練建議，決定將現在的動作堅持到底，不要輕易改變，他說：「現在成績不錯也是給自己肯定。」

朱育賢表示，「我會等球季結束後再去檢討，看還有沒有需要調整的地方，不是打個10場、20場就改變一次」，由於之前球季中的高低潮落差太大，他也希望今年可以維持水平，一直堅持下去。

朱育賢目前成績突出，全壘打、安打數都名列聯盟第一，打擊率僅次於張正偉，打點僅次於潘武雄。但朱育賢表示，「球隊成績比較重要，希望自己多點貢獻，不然個人成績再好也沒有用，每個人都適時跳出來，大家目標一致。」另比起長打，朱育賢盼擊球率更高一點，把球打強為重點。