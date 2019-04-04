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MLB／爭議行徑被批「草創」 馬恰多敲教士首轟

2019-04-04 08:56聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

馬恰多轉戰教士首轟出爐。 美聯社
馬恰多轉戰教士首轟出爐。 美聯社
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悶了七場比賽後終於開砲，教士球星馬恰多（Manny Machado）鬆了口氣，「在主場球迷面前開轟，最後還能帶走勝利，無法比這更棒了。」他在第七局的兩分砲擴大領先，幫助教士以4：1擊敗響尾蛇。

馬恰多與教士簽下十年三億美元合約，但開季的前七場比賽並未打出身價，打擊率僅2成40、3分打點，昨役還因爭議性的防礙守備引發話題，FOX轉播中批評他的行徑為「草創聯盟、業餘聯盟（bush league）」才看得到的舉動，還揶揄：「這可是身價三億美元的球星呢！」

馬恰多看待開季低迷的打擊手感並不著急，持續自己的調整步調，他說：「我只是試著尋找我的揮棒、找到屬於我的感覺，多看幾顆球，有時候這可能會花上一些時間。」

馬恰多沒讓教士球迷等待太久，今天在第七局的打席，兩好球後將一記92哩直球送上左外野，這支兩分砲幫助教士將領先擴大為4：0。他賽後開心表示，「這是我在新球隊的第一支全壘打，很開心能在主場敲出，這太酷了。」馬恰多此役兩打數敲出一發全壘打，另在第四局和第六局都獲保送上壘。

教士二年級生魯切斯（Joey Lucchesi）延續前場出賽的好投，先發五局只被敲出四安打、無失分，拿下第二勝，防禦率仍維持在零。

教士馬恰多
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