MLB／找到對決哈波的辦法 國民「不讓他打」了

2019-04-04 07:28 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



閃避哈波（左二）的威脅，國民隊祭出最高作戰指導原則「不讓他打」。美聯社 分享 facebook

前一晚遭哈波（Bryce Harper）重砲狙擊後，國民隊祭出最高作戰指導原則，就是「不讓他打」，今天五度對決哈波，共三次將他保送上壘，包括兩次故意四壞；至於另外兩次對決結果？哈波敲出兩安打，單場五打席全數上壘。

閃避哈波的結果，國民等到勝利，菜鳥諾爾（Jake Noll）的安打還沒出爐，先選到再見保送，助球隊終場以9：8擊敗費城人，在這波二連戰各取一勝收場。

哈波以13年3.3億美元合約轉戰費城，昨天首返效力七年的國民主場作戰就敲出全壘打，開轟後的甩棒更是瞬間點燃滿場激情；今天兩隊續戰華盛頓，國民打定主意不給他好打的球，第一個打席就以故意四壞表明決心。

哈波此役兩打數敲出兩安打，另獲三次保送上壘，加上前一戰，已經連續八打席上壘，距離他的個人紀錄僅差一打席。

哈波面對國民兩戰合計七打數敲出五安打（含一發全壘打），另有三保送，在滿場噓聲中繳出這張成績單，費城人王牌投手諾拉（Aaron Nola）讚嘆：「真的太令人難忘了！」諾拉此役先發3局失6分，靠著打線奧援才躲過敗投。

兩隊攻勢不斷，費城人在第四局攻下2分、第八局進帳4分，將戰局扭轉為8：6，眼看將要橫掃國民，八局下先因守備失誤奉送國民追平分，九局下羅伯森（David Robertson）登板，接連被敲安打和兩保送塞滿壘包，面對大聯盟資歷僅兩打席的諾爾，再投出再見保送，讓國民帶走勝利。