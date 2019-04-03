中職／萊福力7局無失分 兄弟終止跨季戰獅5連敗

2019-04-03 22:31 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



中信兄弟投手萊福力。 聯合報系資料照／記者陳正興攝影 分享 facebook

中職本季在高雄澄清湖棒球場的首戰，擔任主場的中信兄弟投打都發威，洋投萊福力先發7局無失分，打線則有王勝偉、林書逸接連開轟，全場共敲15支安打，終場兄弟以10：3擊敗統一獅隊，終止2連敗，也中斷跨季對戰5連敗。

獅隊本季首度對戰兄弟，今天推出本土左投江辰晏先發，兄弟開賽起連5名打者出局，接著王勝偉一棒突破，揮出左外野方向的陽春全壘打，本季首轟出爐，替兄弟打下第1分。

4局上兄弟彭政閔率先上場揮出安打，2出局後黃鈞聲、陳子豪及第9棒陳子豪連續掃出3支安打追加2分。第6局林書逸再轟出右外野陽春全壘打，個人近3戰揮兩轟，將比數拉開為4：0。

第7局兄弟持續棒打獅隊牛棚，彭政閔在一、二壘有人時揮出左外野二壘打送回分數，獅隊接著換上知念廣彌，讓林書逸擊出游擊滾地球，但楊家維發生失誤，兄弟追加第7分。

至於獅隊攻勢前7局受到兄弟先發投手萊福力的封鎖，直到8局上面對第2任投手鄭凱文，才發動有效攻勢，陳傑憲、蔡奕玄連續安打後，潘武雄擊出二壘打送回2分，替獅隊打破鴨蛋。

但8局下獅隊牛棚還是狀況不斷，知念廣彌留下滿壘局面退場，邱浩鈞接替後先發生暴投失分，接著周思齊代打揮出右外野高飛犧牲打，生涯安打數則停留在1499安，許基宏代打遭觸身球保送，林書逸再揮出安打送回第10分。

9局上兄弟推官大元登板關門，1出局後獅隊唐肇廷轟出右外野陽春砲，是他生涯首支代打全壘打，但仍難改變戰果，獅隊吞下2連敗。

萊福力先發7局，只被敲出4支安打，有2次保送、送出6次三振，沒有失分，拿下本季首勝和單場MVP，本季兩場出賽合計12.2局零失分。江辰晏則是先發5.2局，被揮出9支安打（2轟），有1次保送和5次三振，失4分都是自責分，承擔敗投。