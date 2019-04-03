中職／韓國瑜為澄清湖首戰開球 誤以為是開幕戰

2019-04-03 19:14 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



韓國瑜為中信兄弟開球。 擷圖自轉播畫面 分享 facebook 中職30年的澄清湖球場首戰今晚開打，由中信兄弟迎戰統一獅隊，主場中信兄弟賽前邀請高雄市長韓國瑜到場開球，但賽前致詞時，他卻誤把此戰當成是中職開幕戰。

今年中職共有15場賽事安排在澄清湖，兄弟排了6場主場賽事，統一獅隊則安排9場，今天兄弟在澄清湖的首場主場賽事，也是本季澄清湖首戰，市長韓國瑜獲邀擔任開球嘉賓，還穿上兄弟黃衫。

此戰為為中職本季編號第14場的賽事、澄清湖第1戰，但韓國瑜似乎誤以為這是本季中職的開幕戰，賽前致詞時表示：「非常感謝中華職棒吳志揚會長，在中職30周年選澄清湖作為開幕首戰，全高雄市熱愛棒球的朋友都非常感謝，第一場就選在高雄。」

除了韓國瑜外，今天眾多嘉賓都現身球場，為今年澄清湖賽事揭開序幕，行政院體發會副召集人余政憲也特別被韓國瑜點名感謝，「今天來了很多特別的嘉賓，尤其是今天蓋這座球場的前高雄縣長余政憲。」

韓國瑜指出，棒球是大家熱愛的運動，從小就看著棒球發展史一步一步長大，未來將推動所有跟運動有關的綠色經濟，並邀請看台上的球迷們能多多參與所有的體育活動，「讓高雄更美好。」

之後韓國瑜踏上投手丘，獻出他的開球初體驗，由同是「禿子」中信兄弟教練林明憲擔任接球捕手，林明憲跑出場時，韓國瑜笑著還用手比了比自己的頭，之後把球投出，沒有彈跳就進到林明憲的手套中，完成開球。接著韓國瑜再走向一壘側休息室向兄弟教練、球員握手打氣，並不斷說著「加油」。