親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣戰將征日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
中職30年
籃球
JHBL
綜合
路跑

廢墟少年：高風險家庭少年的一場生存之戰

不聽醫生勸！美女網紅簽生死狀拚產子 受盡折磨病逝

運動筆記推薦人生初次海外馬的首選 - 日本大阪馬拉松【賽事】朝聖最美風景賽事 2019關島國際馬拉松即將開跑
健行筆記【日本百名山】那幸福的一天-荒島岳從海到山的彼端（下）：奇萊南華
NBA今日十大好球 (4月3日) 今日最佳助攻- Mason Plumlee (4月3日)

中職／韓國瑜為澄清湖首戰開球 誤以為是開幕戰

2019-04-03 19:14聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

韓國瑜為中信兄弟開球。 擷圖自轉播畫面
韓國瑜為中信兄弟開球。 擷圖自轉播畫面
分享
中職30年的澄清湖球場首戰今晚開打，由中信兄弟迎戰統一獅隊，主場中信兄弟賽前邀請高雄市長韓國瑜到場開球，但賽前致詞時，他卻誤把此戰當成是中職開幕戰。

今年中職共有15場賽事安排在澄清湖，兄弟排了6場主場賽事，統一獅隊則安排9場，今天兄弟在澄清湖的首場主場賽事，也是本季澄清湖首戰，市長韓國瑜獲邀擔任開球嘉賓，還穿上兄弟黃衫。

此戰為為中職本季編號第14場的賽事、澄清湖第1戰，但韓國瑜似乎誤以為這是本季中職的開幕戰，賽前致詞時表示：「非常感謝中華職棒吳志揚會長，在中職30周年選澄清湖作為開幕首戰，全高雄市熱愛棒球的朋友都非常感謝，第一場就選在高雄。」

除了韓國瑜外，今天眾多嘉賓都現身球場，為今年澄清湖賽事揭開序幕，行政院體發會副召集人余政憲也特別被韓國瑜點名感謝，「今天來了很多特別的嘉賓，尤其是今天蓋這座球場的前高雄縣長余政憲。」

韓國瑜指出，棒球是大家熱愛的運動，從小就看著棒球發展史一步一步長大，未來將推動所有跟運動有關的綠色經濟，並邀請看台上的球迷們能多多參與所有的體育活動，「讓高雄更美好。」

之後韓國瑜踏上投手丘，獻出他的開球初體驗，由同是「禿子」中信兄弟教練林明憲擔任接球捕手，林明憲跑出場時，韓國瑜笑著還用手比了比自己的頭，之後把球投出，沒有彈跳就進到林明憲的手套中，完成開球。接著韓國瑜再走向一壘側休息室向兄弟教練、球員握手打氣，並不斷說著「加油」。

中職中信兄弟棒球
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

中職／猿隊墊底非缺大王 洋投、牛棚不穩是主因

2019-04-03 07:00

中職／獅二軍5失誤慘輸兄弟二軍 廖乙忠飆7K奪首勝

2019-04-03 16:58

中職／史博威「失速」 猿跌谷底

2019-04-03 00:06

中職／史博威被悍將打爆 朱育賢雙響砲白忙了

2019-04-02 22:20

中職／頂新代表出席聯盟例會 馮勝賢：只是交流

2019-04-02 19:31

中職／澄清湖3日首戰 兄弟邀韓國瑜開球

2019-04-02 19:29

中職／艾銳克接替人選來了 里迪披上兄弟球衣

2019-04-02 19:17

日職／「平成怪物」續戰「令和」 松坂拚200勝

2019-04-02 16:14

中職／職棒第五隊 影響大學、社會隊？

2019-04-02 01:04

棒球／吳昇峰、王政浩 業餘雙王牌入選中培隊

2019-04-02 00:43

中職／艾銳克接替人選？義大利國手李狄被點名

2019-04-01 21:12

棒球／參與對抗賽 最菜張政禹：像井底之蛙

2019-04-01 20:09

中職／艾銳克離隊不是壞事 兄弟真需要找洋砲？

2019-03-28 07:00

日職／熱身墊底火腿大不利 樂天怕老三魔咒

2019-03-28 07:00

中職／用左打攻左投 悍將應修正打線調度

2019-03-27 07:00

日職／黃金潛水艇再現 駛進軟銀開季先發輪值

2019-03-26 07:00

日職／巴倫汀愈老愈猛 還想12強賽為荷蘭建功

2019-03-25 07:00

季前分析／獅隊年輕投打扛重責 力拼隊史第10冠

2019-03-21 07:00

季前分析／沒大王打線依舊猛 桃猿三連霸非難事

2019-03-20 07:00

日職／隊友火力掩護 王柏融還有時間找手感

2019-03-19 07:00

季前分析／悍將陣容超豪華 仍難掩多重隱憂

2019-03-18 07:00

日職／阿部慎之助重回老本行 5個捕手救巨人？

2019-03-18 07:00

日職／冬盟畢業強打輩出 養樂多令各隊稱羨

2019-03-14 07:00

中職／周思齊爭取機會有智慧 值得年輕球員學習

2019-03-13 07:00

日職／只有一個能打 阪神重陷熱身賽連敗惡夢

2019-03-12 07:00

日職／洋砲表現難預測 簽巨約審慎為妙

2019-03-11 07:00

中職／缺訓練基地、轉播權利金狂降 發展遇困境

2019-03-08 07:00

中職／仲裁制度不完整 球員爭薪仍是空談

2019-03-06 07:00

日職／昔日勝投王五虎將 本季力拚重返榮耀

2019-03-05 07:00

日職／王柏融旅日最大挑戰：大低潮經驗值是零

2019-03-04 23:44

日職／38歲還可以進步 藤川球兒再戰名球會

2019-03-04 07:00

跑了兩支職棒隊 韓國瑜能為高雄迎來新味全龍？

2019-01-23 11:28
看更多

熱門文章

日職／王柏融連4場安打卻連敗 未能碰頭宋家豪

2019-04-03 15:25

NBA／酸裁判「MVP」勇士3巨頭挨罰232萬元

2019-04-03 08:48

NBA／卡珍斯全能貢獻 勇士主場輕取金塊

2019-04-03 14:56

NBA／雷霆衛少「三20」大三元贏球 史上第2人

2019-04-03 10:58

日職／太冷王柏融不適應 守備扮蒙面俠仍演美技

2019-04-03 13:27

中職／猿隊墊底非缺大王 洋投、牛棚不穩是主因

2019-04-03 07:00

MLB／陳偉殷後援2局失1分 千局達陣只剩1.2局

2019-04-03 10:10

NBA／勸湖人迷轉台 祖巴茲：快艇才有好球賽

2019-04-03 11:04

NBA／26顆三分平聯盟紀錄 火箭橫掃國王

2019-04-03 12:47

NBA／杜蘭特被禁賽 勇士教頭大喊驚訝

2019-04-03 15:34

遽變中的美國職棒 老將生存越來越困難

2019-04-03 07:00

NBA／隊史得分前進到第4 柯瑞感想：措手不及

2019-04-03 16:47

NBA／德羅展、懷特聯手出擊 馬刺末節逆轉老鷹

2019-04-03 12:24

曼陀羅計畫表 一張九宮格表締造大谷的奇蹟

2019-04-03 07:00

CBA／廣廈季後賽求扳平 恐成林志傑最終戰

2019-04-02 19:34

日職／體驗打「雪球」！ 王柏融連三場敲安

2019-04-03 00:09

日職／巨人主場擊垮阪神 陽岱鋼本季打點開張

2019-04-02 20:16

中職／史博威被悍將打爆 朱育賢雙響砲白忙了

2019-04-02 22:20

中職／史博威「失速」 猿跌谷底

2019-04-03 00:06

MLB／勇士提前續約8年 亞古納成最年輕億元男

2019-04-03 08:21

NBA／「三20」紀錄獻遭槍殺摯友 衛少：他會懂

2019-04-03 13:46

MLB／田中將大優質先發無勝投 查普曼放火吞敗

2019-04-03 10:38

NBA／未達晉級季後賽目標 巫師炒掉總管

2019-04-03 09:23

MLB／靠二刀流搶下首勝 葛蘭基10K+單場雙響

2019-04-03 15:18

MLB／先被薛則賞2K 哈波回國民重現超大轟

2019-04-03 11:41

大馬羽賽／拋保后壓力 小戴輕鬆過首輪

2019-04-03 00:11

MLB／才剛交易中外野手 藍鳥扶正葛里奇克給5年約

2019-04-03 08:36

日職／受隊友失誤影響 陳冠宇初登板失兩分

2019-04-02 20:50

NBA／今日戰績表 雷霆衛少「三20」超級大三元蹂躪湖人

2019-04-03 14:13

NBA／杜蘭特排史上最佳5人 布萊恩第2詹皇沒份

2019-04-03 18:07

羽球／虎父無犬子 李宗偉愛子奪兩金

2019-04-03 15:11

MLB／今日戰績表 洋基輸老虎田中將大無緣勝投

2019-04-03 14:11

MLB／遭運動家0:1完封 衛冕軍紅襪開季1勝5敗

2019-04-03 14:38

網球／換贊助商變時尚 費德勒慶幸擺脫運動服

2019-04-03 14:42

中職／頂新代表出席聯盟例會 馮勝賢：只是交流

2019-04-02 19:31

SBL／林韋翰大三元本季第三人 裕隆逆轉灌金酒

2019-04-02 21:02

大馬羽賽／男雙開紅盤 周天成強碰「超級丹」

2019-04-03 17:25

MLB／列塞揚加薪條款 洛磯續約先發新秀馬爾奎斯

2019-04-03 09:27

MLB／技壓巨人強投邦賈納 柳賢振本季收第2勝

2019-04-03 13:51

SBL／雙20後又拿大三元 林韋翰終極目標是奪冠

2019-04-02 21:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top