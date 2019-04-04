中職／大王出走炒熱日職 國內票房危機浮現

中華職棒30年開打，原本應該是熱熱鬧鬧點燃戰火的時刻，不過，隨著「大王」王柏融征戰日本職棒加盟火腿，吸引許多國內球迷的目光，電視台收視率最高破百萬人收看，熱度飆升，反倒中職開季票房有些疲軟，不啻是一大警訊。

中職2010年縮減為4隊規模，2013年拜經典賽熱潮，加上曼尼旋風加持，票房大幅成長，當時球迷到球場看球宛如去朝聖一般，是一件大事，就好像職棒開打前幾年一樣，韓風應援正夯，場內和場邊都熱鬧滾滾。

曼尼(中)來台時颳起一陣旋風，球迷進場人數爆增，帶了一波新的榮景。 聯合報系資料照片 分享 facebook

隨著曼尼離台，經典賽紅利效應遞減，這幾年中職票房不進反退，假日還好，平日常見球場觀眾席稀稀落落，雖然官方發布的球迷進場人數還不錯，但實際有多少球迷？恐怕不如帳面數據亮眼。

近幾年中職最火紅球星當屬王柏融，今年他帶著兩度「四割男」威名轉戰東瀛，受關注程度果然不同反響，只要有看棒球的人，幾乎都在關注王柏融的表現，火熱程度甚至不亞於當年陳偉殷挑戰大聯盟，畢竟王柏融是扛著中職招牌單挑日職，成功與否更受注目。

王柏融轉戰日職之後，對中職票房帶來的衝擊，可能大過之前的預期，球迷進場看球人數明顯下降。 聯合報系資料照片 分享 facebook

今年日職和韓職開幕戰總計11場，幾乎全部爆滿，日職就不用說了，熱身賽就有多場爆滿；韓職5場開幕戰，單場觀眾人數都破2萬人，平均22806人，隔天禮拜日5場例行賽也是人氣強強滾，平均20062人。

韓職平日當然也沒那麼夯，但以3月底15場平日(禮拜二到四)比賽來看，平均每場也有6334人，算是不錯的票房數字，整體來看，開季至今韓職票房每場仍破萬人。

王柏融在火腿隊的表現，連日本媒體都當成焦點，台灣球迷更是場場關心注意！ 聯合報系資料照片 分享 facebook

中職3月12場例行賽，只有1場破萬人，就是開幕戰獅猿戰，這12場平均每場5814人，比去年同期的7671人相較，下滑23.86%，假日進場人數，大概等於韓職平日進場人數。

大王出走，4隊規模發展邁入第10年，沒有新鮮話題，這都是中職票房逐年下滑的原因。就拿上週吳世豪先發對決黃恩賜來說，照理說，這是場浪子回頭金不換vs.開刀後不向命運低頭的好題材，兩人最快球速都飆破150公里，新生代強投對決，卻只有6000人觀戰，翁瑋均20歲初登板先發勝打破潘威倫紀錄，也是很有梗的比賽，卻只有不到4000人現場見證。

吳世豪對決黃恩賜，翁瑋均創紀錄，都是很棒的炒作題材，但受關注程度卻遠不如同一時間敲出日職首安的王柏融，這就是中職所面臨的危機和困境，要如何把看大聯盟和日職的球迷，吸引進中職場子，這是很大的挑戰。

翁瑋均（左）先發初登板就拿勝投，可惜看球觀眾人數少，也未能炒作成熱門話題。 聯合報系資料照片 分享 facebook

不可諱言，中職仍屬淺碟市場，棒球並沒有走入多數人民生活當中，也因此，國際賽的成績就很重要了。

1999年亞錦賽捧紅了蔡仲南，2001年世界盃救了中華職棒，2013年經典賽台灣有1000萬人看電視轉播中日大戰，中職再度起死回生，2018年雅加達亞運以業餘球員為主體的中華隊2:1扳倒南韓全職業明星隊，收視率是中華職棒總冠軍戰的好幾倍，吳昇峰知名度甚至不遜於職棒明星。

當年的蔡仲南搶人大戰由中職得標，有了這位「超級吸票機」，中職票房大幅提升，台灣大聯盟則衰減一半。 聯合報系資料照片 分享 facebook

換言之，年底世界12強賽中華隊成績好壞，能否打進2020年東京奧運，絕對攸關中職未來票房走勢，如果成績好，加上味全龍第5隊題材，中職有機會再創高峰。

依現況來看，味全龍選新竹為主場幾成定局，加上台北富邦、桃園Lamigo，3隊吃下北部千萬人口市場，中信兄弟所在地中彰投有450萬人口，統一若租借澄清湖球場，台南和高雄人口，與中彰投相當，若落實屬地主義，並活絡經營手法，中職前景看好不看壞。