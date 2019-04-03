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中職／猿隊墊底非缺大王 洋投、牛棚不穩是主因

2019-04-03 07:00Tzuyi

Lamigo 桃猿隊本季欲挑戰聯盟第五次的三連霸，但起手式表現並不好。開季猿隊進行8場賽事，以3勝5敗暫時居墊底的位置。相較於現在的窘境，他們在拋下彩帶的2017年及2018年，分別以7勝1敗及6勝2敗展開球季，而且幾乎整季都是居於領先地位，展現超級霸的氣勢。

桃猿目前的戰績，有些類似第一次挑戰三連霸的2016年，前8戰僅取得2勝，比今年更慘。當年他們陣容與前一年最大的改變，就是主將林智勝宣布行使自由球員權利，並且轉戰中信兄弟，最後猿隊不但鎩羽而歸，最後還是聯盟墊底。今年的改變就像是複製貼上，只是主角換成「大王」王柏融，他啟動入札程序遠走日本職棒加盟火腿。

王柏融轉戰日本火腿鬥士後，雖然對於Lamigo整體打線串聯有些影響，但並非球隊墊...
王柏融轉戰日本火腿鬥士後，雖然對於Lamigo整體打線串聯有些影響，但並非球隊墊底主因。 聯合報系資料照片
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從表面上看起來是主力打者離隊，因此大家都在關注替補出賽的球員，以及打擊成績的落差。不過今年目前各隊團隊打擊率都明顯下滑，甚至都不到3成，應該是自去年開始聯盟下修用球恢復係數及好球帶所致，因此單看球員間比較並不公平。應該說的是無論2016年或今年，桃猿的團隊打擊率都還是聯盟前段班，現在甚至還是聯盟最佳。

影響桃猿成績最大的反而是投手這一環，以往他們依靠三洋投就可打天下的情景已不復在。李茲(Radhames Liz)、史博威(Zeke Spruill)及尼克斯(Michael Nix)目前各出賽2場，一勝未得，還吞下4敗，防禦率分別是4.76、8.31及6.00。雖然不能說全部的投球內容都不好，但是就是無法很順利壓制對手。反而是本土的王溢正及翁瑋均，他們分別表現比較優異，兩人的各1場出賽，都是優質先發。

猿隊洋將目前還沒有正常發揮，嚴重增加牛棚投手的負擔，讓整體投手調度捉襟見肘。 聯...
猿隊洋將目前還沒有正常發揮，嚴重增加牛棚投手的負擔，讓整體投手調度捉襟見肘。 聯合報系資料照片
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另外桃猿還出現一個問題，就是3月27日王溢正先發所突顯出來的「牛棚崩盤」前兆。雖然以團隊防禦率來看，最佳的為富邦悍將1.93，其他依序為中信兄弟4.50、Lamigo桃猿4.88及統一獅5.85。猿隊不是最差的一隊，但問題在於昔日引以為傲的鐵牛棚，陳禹勳、王躍霖表現都不及格。尤其挑戰救援王三連霸的陳禹勳，從2017年正式轉任終結者後，還沒有出現開季就遇撞牆期的情況，這個問題恐怕需要檢視。

依照陳禹勳個人說法是，他不知道為什麼今年春訓狀況調整比較慢，可能是因為練了新的切球，影響了原本的手感。這當然是說法之一，他除了目前切球無法得心應手外，直球球速也下降，只能靠滑球、指叉球誘拐打者，少了最重要的武器，就很容易遭到對手破解。

當救援王陳禹勳不穩時，猿隊牛棚調度上就會出現很大的壓力。 聯合報系資料照片
當救援王陳禹勳不穩時，猿隊牛棚調度上就會出現很大的壓力。 聯合報系資料照片
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除了陳禹勳以外，以往三道防線的另外二人王躍霖及還在調整的林柏佑，並沒有都練了新球路。牛棚會開始出現狀況，可能的原因就是昔日曾提過的「史上鐵牛棚陣容，風光過後隔年都垮」，雖然他們撐得比較久，但可能是已經開始出現疲勞期。陳禹勳是聯盟歷史上最操的牛棚投手，林柏佑則是近兩年也是數一數二頻繁出賽的球員，王躍霖則是從去年開始表現就跌跌撞撞，手臂的狀況恐怕會是教練團要比較擔心的部分。

Lamigo目前對於牛棚投手還沒有異動，主要還是針對王柏融遺留的外野缺進行調整。他們現在狀況比較佳的，還有洪聖欽、黃子鵬及吳丞哲，而且使用頻率最頻繁。目前牛棚需要負擔的局數，除了中信兄弟外，是其他三隊最多的。或許猿隊該想想，如何調整牛棚，減少投手負擔，別依然好用就天天用，謹慎使用才是最上策！

Lamigo桃猿王柏融陳禹勳

Tzuyi

工程師，喜愛書寫棒球、籃球，對CPBL、MLB、NBA、SBL皆有涉略，希望藉由文字讓看球更有樂趣！
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