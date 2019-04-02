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中職／富邦悍將擊敗桃猿 奪三連勝

2019-04-02 22:40聯合報系攝影中心 記者侯永全╱即時報導

Lamigo桃猿今晚在主場迎戰富邦悍將隊，富邦悍將先發投手伍鐸主投六局，被敲出七安，失四分，拿下勝投；富邦悍將隊第九棒陳凱倫五打數擊出含陽春砲的三支安打，帶有四打點，獲選單場最有價值球員；桃猿隊第六棒朱育賢分別在二局下及八局下擊出陽春砲與兩分全壘打，演出單場雙響砲。終場富邦悍將以9比6擊敗桃猿隊，取得三連勝。

富邦悍將先發投手伍鐸主投六局，被敲七安，失四分，拿下勝投。記者侯永全／攝影
富邦悍將先發投手伍鐸主投六局，被敲七安，失四分，拿下勝投。記者侯永全／攝影
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桃猿隊朱育賢分別在二局下及八局下擊出陽春砲與兩分全壘打，演出單場雙響砲。記者侯永...
桃猿隊朱育賢分別在二局下及八局下擊出陽春砲與兩分全壘打，演出單場雙響砲。記者侯永全／攝影
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富邦悍將隊陳凱倫五打數擊出三支安打，並有四打點，獲選單場最有價值球員。記者侯永全...
富邦悍將隊陳凱倫五打數擊出三支安打，並有四打點，獲選單場最有價值球員。記者侯永全／攝影
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富邦悍將朱育賢陳凱倫
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