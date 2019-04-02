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圖／中職猿隊朱育賢、悍將陳凱倫轟陽春砲

2019-04-02 20:06聯合報系攝影中心 記者侯永全╱即時報導

富邦悍將對Lamigo桃猿之戰，猿隊第六棒朱育賢在二局下擊出右外野方向陽春全壘打。富邦悍將隊第九棒陳凱倫則在三局上轟出中外野方向陽春全壘打。

四局上，猿隊更換先發投手史博威，由黃偉晟接替，富邦悍將暫時以5比1領先桃猿隊。

猿隊朱育賢轟陽春全壘打。記者侯永全/攝影
猿隊朱育賢轟陽春全壘打。記者侯永全/攝影
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 富邦悍將隊陳凱倫擊出陽春全壘打。記者侯永全/攝影
 富邦悍將隊陳凱倫擊出陽春全壘打。記者侯永全/攝影
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富邦悍將朱育賢
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