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日職／陳冠宇登錄羅德一軍 台將新球季第5人

2019-04-02 15:37聯合報 記者藍宗標╱即時報導

羅德隊調整一軍陣容，登錄旅日左投陳冠宇 聯合報系資料照
羅德隊調整一軍陣容，登錄旅日左投陳冠宇 聯合報系資料照
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日職新球季開打第五天，羅德隊調整一軍陣容，登錄旅日左投陳冠宇，他也是繼陽岱鋼、王柏融、宋家豪、廖任磊之後，本季第五位升上一軍的台將。

羅德開季前三戰對樂天隊打出1勝2敗，今天在客場和西武隊交手，陳冠宇、廖任磊是否有機會出賽值得觀察。

羅德洋投波辛格（Mike Bolsinger）3月30日對樂天先發4.2局，失5分吞敗，因為身體不適遭下放二軍，羅德監督井口資仁叫上陳冠宇填補一軍投手戰力。

陳冠宇生涯5年出賽73場（28場先發），戰績9勝10敗5中繼、防禦率3.60。

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