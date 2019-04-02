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日職／「平成怪物」續戰「令和」 松坂拚200勝

2019-04-02 16:14台灣醒報 台北報導

日本職棒球星松坂大輔期望在新的「令和」年初期，達成個人生涯日美職棒通算200勝。...
日本職棒球星松坂大輔期望在新的「令和」年初期，達成個人生涯日美職棒通算200勝。 歐新社
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日本日前宣布新天皇元號為「令和」，並將於今年5月1日正式上路。而被譽為「平成怪物」的日本職棒球松坂大輔對媒體表示，自己現在正在養傷，最快6月才會在一軍登板，希望能在嶄新的令和年裡，完成生涯日美職棒通算的200場勝投，而目前他與巨人隊強投岩隈久志並列日職現役最多勝投手，距離目標尚差30場。

努力完成困難目標

據日本《體育報知》報導，現效力中日龍隊的「平成怪物」松坂大輔，在日本公布新年號後即對媒體表示，自己想在令和年初期，完成日美職棒通算200勝，他說，「這個數字現階段來說很難累積，但我會試著慢慢完成目標。」

目前松坂大輔與讀賣巨人投手岩隈久志並列日本職棒現役最多勝投手，兩人皆為170勝，但對於38歲的松坂而言，能上一軍的機會本就不多，加上身體大小傷勢不斷，今年預計也要5月中才會在二軍登板，上一軍最快也要6月，目前距離目標還差30勝，松坂說，「我知道這很難，但還是保有希望。」

《日刊體育》則指出，松坂在今年春訓期間，在傳接球時感到右肩不適而進入傷兵名單，目前仍在中日龍的二軍休養。儘管目前已展開40 公尺距離傳接球練習，但估計在平成年結束前無法歸隊，他也表示「勝投不像安打一樣，一場能出現2-3次，希望能盡快上場投球。」

「令和怪物」不限棒球

《中日體育報》也報導，目前松坂仍力拚在6月於一軍復出，並希望能在上半季結束前登場，而1日內閣宣布新年號的同時，松坂也正在球隊宿舍觀看直播。

他認為，「令和」是個很好的年號，其中「和」字代表日本的精神，他也提到，過去讀賣巨人隊投手江川卓被稱為「昭和怪物」，而球迷瘋他為「平成怪物」，松坂則強調，未來也會出現「令和怪物」，但這不應只侷限於棒球，也適用於各類運動。

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