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日職／10天4球場1387公里 王柏融的遠征挑戰

2019-04-02 10:44聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

轉戰日職，「大王」王柏融將面臨生涯首次的遠征挑戰。 特派記者蘇志畬／日本札幌攝影
轉戰日職，「大王」王柏融將面臨生涯首次的遠征挑戰。 特派記者蘇志畬／日本札幌攝影
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「大王」王柏融結束在札幌火腿主場的開幕三連戰後，今起作客樂天金鷹，接下來10天面臨9場比賽，得在4個不同球場移動，總計里程為1387.52公里，還沒算上札幌巨蛋的來回距離，王柏融將首度面臨「遠征」挑戰。

王柏融在中職時期效力的桃猿隊，實施全主場制，賽季60場主場都安排在桃園球場，相較其他球隊的移動機會較少，今年轉戰日職，王柏融在熱身賽就體驗到台日職棒最大差別就是遠征，他說：「跑來跑去移動是比較累的地方。」

台灣最遠的兩座球場，天母棒球場與澄清湖棒球場，直線距離僅279.18公里，如今王柏融轉戰火腿隊，距離最近的客場金鷹隊宮城球場，就已是接近兩倍的550.22公里。

今天開始10天的9場比賽，火腿隊分別要迎戰樂天金鷹、西武獅、軟銀隊，對決西武獅雖然是火腿隊主場，卻要移動到東京巨蛋，加上對軟銀首戰先到長崎棒球場，接下來兩場才回到福岡巨蛋，要陸續在4個不同球場移動。

這四座球場相距有多遠？王柏融結束作客金鷹隊宮城球場後，立刻就要移動323.89公里到東京巨蛋，準備在4月5日迎戰西武獅，結束西武獅三連戰後可以休息一天，但要先移動965.22公里到長崎棒球場，隔天再移動98.41公里到福岡巨蛋，完成後兩場比賽。

這些距離僅以直線距離計算，若加上飛機移動、巴士接駁，實際移動距離只會更遠，也是王柏融敲出首安、首打點後，面臨如何在長程旅途中維持手感的考驗。

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