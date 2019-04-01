中職／艾銳克接替人選有譜？義大利國手李狄被點名

2019-04-01 21:12 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



中信兄弟隊洋砲艾銳克打完開季前兩戰就遭解約，今天傳出擁有三屆經典賽資歷的義大利國手李狄（Alex Liddi）將是接替人選，但兄弟球團未證實此事，接下來就看此事如何發展。

李狄今年30歲，2011到13年在水手隊大聯盟出賽61場，打擊率2成08、全壘打6支、打點16分，比起未上過大聯盟的艾銳克，資歷比較完整。

李狄是義大利棒球史上首位登上大聯盟球員，打過2009、13、17年經典賽，2016年曾在墨西哥聯盟明星賽奪下全壘打大賽冠軍，今年仍在該聯盟打球。