港口盃／業餘明星對抗賽大學隊5勝 吳昇峰領軍

2019-04-01 21:21 中央社 台北1日綜合報導



社會、大學明星隊對抗賽第7戰，兩隊今天都採投手車輪戰，僵持到第8局，大學明星隊蔣少宏安打建功，率隊3比1擊敗社會明星隊，對抗賽拿5勝，港口盃培訓隊名單也出爐。

為選出年度中華成棒培訓隊，備戰接下來的NCAA交流賽、荷蘭港口盃棒球邀請賽，中華棒協自3月25日起一連安排7場對抗賽，由文化大學棒球隊總教練陳進財率大學明星隊，與台灣電力棒球隊總教練李盈南帶領的社會明星隊交手。

今天最終戰，兩隊比賽前半段打線都沒能有效搶分，8局大學明星隊靠著全浩瑋安打推進，攻占得點圈，蔣少宏一棒擊出三壘安打，幫助球隊送回超前分，再靠著辛元旭安打跑回球隊第3分，社會明星隊比賽後半段追分不及、吞下敗仗。

此次交流賽，大學明星隊有不錯表現，7場比賽拿下5勝，李盈南表示，兩支球隊以這種形式交流很難得，在比賽中看到了大學球員的成長，特別點名去年也在亞運中華成棒培訓隊中的大學投手鄭浩均、蘇俊璋更進步。

野手方面，李盈南對黃柏豪展現優異的爆發力印象深刻，還點名工具人朱祥麟，此次對抗打擊率近7成、表現亮眼，都是未來中華隊的可用之兵。

7場對抗賽結束，棒協也公布港口盃中華成棒培訓隊名單，總教練李盈南，投手群以亞運抗韓英雄吳昇峰為首，10名投手中江國豪、鄭浩均、蘇俊璋為大學隊投手。

2019年中華培訓隊港口盃初選名單：投手10人為黃健隆、王政浩、吳昇峰、蔡偉凡、謝柏賢、林子昱、陳韋霖、江國豪、鄭浩均、蘇俊璋；捕手3人為吳松勳、陽忠辰、蔣少宏；內野手7人為楊先賢、高育瑋、王薪權、陳偉志、林澤彬、黃柏豪、朱祥麟；外野手4人分別為陳孝允、柯景瀚、林鴻偉、林柱。