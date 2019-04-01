棒球／參與業餘明星對抗賽 最菜張政禹：像井底之蛙

2019-04-01 20:09 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



剛拿下大專棒球聯賽打擊獎第一名，南華大學18歲游擊手張政禹被選進大學明星隊參與業餘明星對抗賽，成為大學隊「最菜」的球員，藉由7場對抗賽與其他大學頂尖好手並肩作戰，從中看出自己與學長們的差距，他形容，「感覺自己就像井底之蛙」。

南華大學在今年大專聯賽闖進4強，創隊史最佳成績，才大一的張政禹則以5成62打擊率拿下打擊獎第1名，他坦言自己聽到獲獎的當下也嚇了一跳，「大家會講我拿打擊獎，但我自己覺得這沒什麼，過了就過了，還是把握現在。」

靠大專聯賽的好表現被選進大學明星隊，對於三級棒球從未入選中華隊（含培訓隊）的張政禹來說，感受是「既期待又怕受傷害」，儘管只有短短7場比賽的相處時間，與各校好手一同拚戰的過程，也讓張政禹看出自己與學長們的差距。

「來到這裡，感覺自己像井底之蛙，在南華我可能算比較好的球員，但來到這裡，層級真的不一樣。」看著其他球員們的打擊力量，張政禹自覺還要再加強重量訓練，他也說：「自己在這裡的守備比較不穩定，丟球也會不敢丟，但學長們都會提醒，我也學到滿多的。」

這次大學明星隊30人名單中共有投手李承風、林奕丞、曾頌恩及張政禹等4名大一球員，其中年僅18歲的張政禹是全隊最年輕，也是兩支明星隊中最菜的一員，他抱持學習的心態，藉由這次的對抗賽，從學長及業餘老大哥們身上吸取經驗。

去年張政禹在美和高中畢業後投出中職季中選秀，但沒有獲青睞，進入南華大學就讀，他說：「去年本來就沒有報太大的希望。」原本他也曾萌生今年再次叩關職棒的念頭，但經過這次對抗賽，讓他自覺，實力還不夠挑戰更高層級。