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棒球／參與業餘明星對抗賽 最菜張政禹：像井底之蛙

2019-04-01 20:09聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

剛拿下大專棒球聯賽打擊獎第一名，南華大學18歲游擊手張政禹被選進大學明星隊參與業餘明星對抗賽，成為大學隊「最菜」的球員，藉由7場對抗賽與其他大學頂尖好手並肩作戰，從中看出自己與學長們的差距，他形容，「感覺自己就像井底之蛙」。

南華大學在今年大專聯賽闖進4強，創隊史最佳成績，才大一的張政禹則以5成62打擊率拿下打擊獎第1名，他坦言自己聽到獲獎的當下也嚇了一跳，「大家會講我拿打擊獎，但我自己覺得這沒什麼，過了就過了，還是把握現在。」

靠大專聯賽的好表現被選進大學明星隊，對於三級棒球從未入選中華隊（含培訓隊）的張政禹來說，感受是「既期待又怕受傷害」，儘管只有短短7場比賽的相處時間，與各校好手一同拚戰的過程，也讓張政禹看出自己與學長們的差距。

「來到這裡，感覺自己像井底之蛙，在南華我可能算比較好的球員，但來到這裡，層級真的不一樣。」看著其他球員們的打擊力量，張政禹自覺還要再加強重量訓練，他也說：「自己在這裡的守備比較不穩定，丟球也會不敢丟，但學長們都會提醒，我也學到滿多的。」

這次大學明星隊30人名單中共有投手李承風、林奕丞、曾頌恩及張政禹等4名大一球員，其中年僅18歲的張政禹是全隊最年輕，也是兩支明星隊中最菜的一員，他抱持學習的心態，藉由這次的對抗賽，從學長及業餘老大哥們身上吸取經驗。

去年張政禹在美和高中畢業後投出中職季中選秀，但沒有獲青睞，進入南華大學就讀，他說：「去年本來就沒有報太大的希望。」原本他也曾萌生今年再次叩關職棒的念頭，但經過這次對抗賽，讓他自覺，實力還不夠挑戰更高層級。

尤其這次大學明星隊陣中，不少球員都將投入今年選秀，張政禹說：「沒有出來看世界都不知道，自己跟其他人還有很大的落差，力量沒有別人那麼大，穩定度也沒有人家好。」因此他選擇繼續留在大學磨練，一年一年累積經驗，「把自己該做的、教練交代的做好。」

南華大學大一游擊手張政禹。記者葉姵妤／攝影
南華大學大一游擊手張政禹。記者葉姵妤／攝影
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南華大學大一游擊手張政禹日前拿下大專聯賽打擊獎第一名。圖／取自三好體協粉絲團
南華大學大一游擊手張政禹日前拿下大專聯賽打擊獎第一名。圖／取自三好體協粉絲團
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