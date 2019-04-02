日職／台灣巨怪終上一軍 廖任磊擔任西武中繼

上季洋聯優勝西武，新球季一開幕就踢到大鐵板，在與軟銀的三場客場系列戰中被橫掃，西武近幾年來在福岡巨蛋的戰績都不理想，17年是1勝11敗，去年雖拿下優勝，但仍是3勝8敗的絕對劣勢，今年早知道開季會遇到大難關，只不過被橫掃卻也實在出人意料。

細看三場戰情，第一場在延長11局下半被戴斯派耶(Alfredo Despaigne)打出再見安打，第二場在比賽中盤被柳田悠岐打出逆轉滿貫砲，第三場則是打擊被高橋礼壓制，雖然輸球的原因都不同，但顯現出來的共通問題就是先發投手的戰力。首場比賽西武派出多和田真三郎擔任開幕先發，多和田雖在上季以16勝拿下勝投王，但投球內容並不算特別優異，防禦率3.81及被打擊率2成61都偏高，優質先發率(QS率)也只有53.85%，不過他的援護率6.95是全日職最高，能拿到這麼多場勝投，很大一部分要歸功於隊友的打擊。今年首場先發多和田與軟銀王牌千賀滉大同場較勁，優劣立現，他投5局被打出包括松田宣浩首轟的10支安打，丟掉4分，還好之後隊友山川穗高的滿貫砲讓他逃敗，但西武守護神希斯(Deunte Heath)最後上場，只用了8球投3人次，投出一次保送被打兩支安打後就直接變敗投。

第二場西武的先發是20歲的今井達也，今井是16年第一指名，去年在一軍初登板，球季後半段進入先發輪值，戰績是5勝5敗，但防禦率也是偏高的4.81，78局就被打出11轟，也還有進步的空間。今年首戰就被軟銀震撼教育，投不滿5局就被打出包括柳田滿貫砲在內的9支安打狂丟6分；高橋光成是三連戰中表現較為正常的先發，投到7局只被打出6支安打，但卻有柳田及上林誠知的兩轟，丟掉3分，被長打率仍偏高。

西武的先發投手在前三戰表現不理想，但先被開刀的反而是在首場被打出再見安打的希斯，希斯在去年5月從日本獨立聯盟加盟西武，整季拿下13次救援成功，不過29日賽後被教練以調整不足下放二軍，取代他上一軍的人選頗令人意外，竟是台灣旅日好手廖任磊。

廖任磊在日本高中就讀3年畢業後，14年4月回台灣進入開南大學，同年休年前往美國海盜隊小聯盟打球，16年赴日參加選秀，被巨人以第7指名選入，17年在二軍中繼14場，戰績是1勝1敗1救援成功，防禦率是5.27，隔年同樣在二軍出賽17場，成績進步到2勝0敗，防禦率2.79，但仍無上一軍的機會，季後被巨人戰力外，隨後參加戰力外測試，被向來友台的西武簽下。

廖任磊身材上的優勢使他在投手丘上看來霸氣十足，西武似乎是對他相當有信心。 聯合報系資料照片 分享 facebook

由於希斯被下放，導致原本擔任中繼的馬丁(Kyle Martin)會被調往後援，曾在日本高中就讀3年的廖任磊，因無需佔用洋將名額，就成為調度上的一枚活棋，加上他在熱身賽的表現不錯，因此被拉上一軍牛棚待命，廖任磊今年在二軍出賽3場，投3局只被打出1轟，防禦率3.00，但投出3次保送，控球仍須改善，如果能把握這次首度上一軍的機會好好表現，未來要常駐一軍也不無可能。

三連敗後，西武將於今日在主場對上羅德，排出新洋投尼爾(Zach Neal)先發，但尼爾在19日對羅德的熱身賽中，投5局就被打出10支安打狂失7分，之後在二軍調整也不理想，這場日職首度先發是個考驗，第二場預定由武隈祥太主投，武隈是近幾年西武的主力牛棚之一，生涯300多場出賽只有8場是先發，第三戰則會由前三年在一軍都只出賽5場以下的本田圭佑先發，兩人能否扛起先發是個問題，不過在內海哲也、榎田大樹及新人松本航都暫時缺陣的情勢下，西武也只能先以目前的陣容應戰，另一方面，如果西武的先發持續不振，以目前一軍只有兩名洋將的情形，台灣另一名亟欲證明自己實力的投手郭俊麟，就有可能因此而提早升上一軍頂替先發，對於台灣的西武迷來說，到底是要看到郭俊麟上一軍，還是要自家的先發群振作起來，真是兩難啊。