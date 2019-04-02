親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
中職30年
籃球
JHBL
綜合
路跑

海峽中線默契 當初竟是美方限制國軍「反攻大陸」？

書讀到狗肚裡嗎？韓國瑜怒轟陳明通「禽獸論」 陸委會急滅火

運動筆記鹿野跑跑去雨中漫步五分山
健行筆記「波津加」真的是「坡真崎」北邊山女出行簿：茶壺山
NBA林書豪單月好球 (2019年3月)賽事懶人包 (4月1日)

日職／台灣巨怪終上一軍 廖任磊擔任西武中繼

2019-04-02 07:00福耳

上季洋聯優勝西武，新球季一開幕就踢到大鐵板，在與軟銀的三場客場系列戰中被橫掃，西武近幾年來在福岡巨蛋的戰績都不理想，17年是1勝11敗，去年雖拿下優勝，但仍是3勝8敗的絕對劣勢，今年早知道開季會遇到大難關，只不過被橫掃卻也實在出人意料。

細看三場戰情，第一場在延長11局下半被戴斯派耶(Alfredo Despaigne)打出再見安打，第二場在比賽中盤被柳田悠岐打出逆轉滿貫砲，第三場則是打擊被高橋礼壓制，雖然輸球的原因都不同，但顯現出來的共通問題就是先發投手的戰力。首場比賽西武派出多和田真三郎擔任開幕先發，多和田雖在上季以16勝拿下勝投王，但投球內容並不算特別優異，防禦率3.81及被打擊率2成61都偏高，優質先發率(QS率)也只有53.85%，不過他的援護率6.95是全日職最高，能拿到這麼多場勝投，很大一部分要歸功於隊友的打擊。今年首場先發多和田與軟銀王牌千賀滉大同場較勁，優劣立現，他投5局被打出包括松田宣浩首轟的10支安打，丟掉4分，還好之後隊友山川穗高的滿貫砲讓他逃敗，但西武守護神希斯(Deunte Heath)最後上場，只用了8球投3人次，投出一次保送被打兩支安打後就直接變敗投。

第二場西武的先發是20歲的今井達也，今井是16年第一指名，去年在一軍初登板，球季後半段進入先發輪值，戰績是5勝5敗，但防禦率也是偏高的4.81，78局就被打出11轟，也還有進步的空間。今年首戰就被軟銀震撼教育，投不滿5局就被打出包括柳田滿貫砲在內的9支安打狂丟6分；高橋光成是三連戰中表現較為正常的先發，投到7局只被打出6支安打，但卻有柳田及上林誠知的兩轟，丟掉3分，被長打率仍偏高。

西武的先發投手在前三戰表現不理想，但先被開刀的反而是在首場被打出再見安打的希斯，希斯在去年5月從日本獨立聯盟加盟西武，整季拿下13次救援成功，不過29日賽後被教練以調整不足下放二軍，取代他上一軍的人選頗令人意外，竟是台灣旅日好手廖任磊

廖任磊在日本高中就讀3年畢業後，14年4月回台灣進入開南大學，同年休年前往美國海盜隊小聯盟打球，16年赴日參加選秀，被巨人以第7指名選入，17年在二軍中繼14場，戰績是1勝1敗1救援成功，防禦率是5.27，隔年同樣在二軍出賽17場，成績進步到2勝0敗，防禦率2.79，但仍無上一軍的機會，季後被巨人戰力外，隨後參加戰力外測試，被向來友台的西武簽下。

廖任磊身材上的優勢使他在投手丘上看來霸氣十足，西武似乎是對他相當有信心。 聯合報...
廖任磊身材上的優勢使他在投手丘上看來霸氣十足，西武似乎是對他相當有信心。 聯合報系資料照片
分享

由於希斯被下放，導致原本擔任中繼的馬丁(Kyle Martin)會被調往後援，曾在日本高中就讀3年的廖任磊，因無需佔用洋將名額，就成為調度上的一枚活棋，加上他在熱身賽的表現不錯，因此被拉上一軍牛棚待命，廖任磊今年在二軍出賽3場，投3局只被打出1轟，防禦率3.00，但投出3次保送，控球仍須改善，如果能把握這次首度上一軍的機會好好表現，未來要常駐一軍也不無可能。

三連敗後，西武將於今日在主場對上羅德，排出新洋投尼爾(Zach Neal)先發，但尼爾在19日對羅德的熱身賽中，投5局就被打出10支安打狂失7分，之後在二軍調整也不理想，這場日職首度先發是個考驗，第二場預定由武隈祥太主投，武隈是近幾年西武的主力牛棚之一，生涯300多場出賽只有8場是先發，第三戰則會由前三年在一軍都只出賽5場以下的本田圭佑先發，兩人能否扛起先發是個問題，不過在內海哲也、榎田大樹及新人松本航都暫時缺陣的情勢下，西武也只能先以目前的陣容應戰，另一方面，如果西武的先發持續不振，以目前一軍只有兩名洋將的情形，台灣另一名亟欲證明自己實力的投手郭俊麟，就有可能因此而提早升上一軍頂替先發，對於台灣的西武迷來說，到底是要看到郭俊麟上一軍，還是要自家的先發群振作起來，真是兩難啊。

廖任磊郭俊麟西武

福耳

愛台灣，愛棒球，愛原住民，愛欣賞藝文演出，用熱情挺棒球，用行動愛地球。

☆ 歡迎造訪FB粉絲專頁：福耳的原野藝想世界

大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

業餘棒球／吳昇峰、王政浩 入選培訓隊

2019-04-02 00:43

日職／日本仙台上演台灣內戰 今天有機會

2019-04-02 00:26

中職／職棒第五隊 影響大學、社會隊？

2019-04-02 01:04

中職／艾銳克接替人選有譜？義大利國手李狄被點名

2019-04-01 21:12

棒球／參與業餘明星對抗賽 最菜張政禹：像井底之蛙

2019-04-01 20:09

日職／王柏融熱燒遍全台 電視收視率破紀錄

2019-04-01 20:04

日職／陽岱鋼回主場對阪神 挑戰開季連4戰安打

2019-04-01 18:41

棒球／中培隊初選出爐 春聯後決定正式名單

2019-04-01 18:40

日職／王柏融客場初亮相 對決樂天左投辛島航

2019-04-01 17:36

棒球／業餘明星對抗賽落幕 大學隊5勝力壓社會隊

2019-04-01 17:13

中職／最近都在吸空氣 陽建福：期待延續生涯

2019-04-01 15:46

日職／陽建福看王柏融 壓力大還未掌握節奏

2019-04-01 15:22

日職／一朗難忘歐力士 ：若神戶有球隊考慮續打

2019-04-01 12:57

日職／王柏融越打越好 火腿監督神預言

2019-04-01 09:16

日職／斗大「大王」標題 王柏融再攻占日媒頭版

2019-04-01 07:50

日職／史上短命洋將 余文彬、陳文賓都入列

2019-04-01 07:00

中職／牛棚砸鍋 兄弟黃恩賜首勝飛了

2019-04-01 00:12

中職／初先發勝投 桃猿翁瑋均最年輕

2019-04-01 00:11

日職／一定會在中心打線 監督肯定「柏融會更好」

2019-04-01 00:04

日職／王柏融首當「英雄」 期待對決宋家豪

2019-03-31 23:56

棒球／爸爸每天電話鼓勵 大學隊長蔣少宏3打點當功臣

2019-03-31 21:28

日職／宋家豪10球解決3人 登板2場都奪中繼點

2019-03-31 18:59

日職／王柏融敲雙安 監督卻最愛他的飛球出局

2019-03-31 18:58

日職／安打出去、打點進來 王柏融感覺更順啦

2019-03-31 18:10

中職／最年輕初先發勝 猿隊翁瑋均斷獅4連勝

2019-03-31 18:02

中職／黃恩賜初先發好投被搞砸 悍將6：3勝兄弟

2019-03-31 17:49

日職／敲首打點獲英雄訪問 王柏融：很棒的體驗

2019-03-31 17:45

棒球／大學隊3強投壓制社會隊 搶下對抗賽第4勝

2019-03-31 16:45

日職／陽岱鋼單場3支1 開季連3戰安打

2019-03-31 16:06

日職／王柏融雙安+首分打點 火腿3：1勝歐力士

2019-03-31 16:06

日職／旅日首打點開張 王柏融：很開心

2019-03-31 15:27

中職／翁瑋均認真練有禮貌 郭健瑜：國內沒幾個

2019-03-31 14:34

日職／陽岱鋼、王柏融不同 監督：像近藤跟大田

2019-03-31 12:43

日職／王柏融不熟外野聚會 監督：做自己就好

2019-03-31 11:58

中職／艾銳克離隊不是壞事 兄弟真需要找洋砲？

2019-03-28 07:00

日職／熱身墊底火腿大不利 樂天怕老三魔咒

2019-03-28 07:00

中職／用左打攻左投 悍將應修正打線調度

2019-03-27 07:00

日職／黃金潛水艇再現 駛進軟銀開季先發輪值

2019-03-26 07:00

日職／巴倫汀愈老愈猛 還想12強賽為荷蘭建功

2019-03-25 07:00
看更多

熱門文章

NBA／勇士電黃蜂47分 柯瑞、湯普森寫紀錄

2019-04-01 11:39

日職／王柏融越打越好 火腿監督神預言

2019-04-01 09:16

NBA／耳聞過氣批評言論 詹皇IG霸氣回應

2019-04-01 19:00

NBA／卡珍斯被判惡意犯規攆出場 柯爾抱不平

2019-04-01 14:46

NBA／副將狂飆130分 湖人少詹皇痛宰鵜鶘

2019-04-01 10:31

NBA／公鹿3大主將輪休 老鷹楊恩演神奇絕殺

2019-04-01 09:45

NBA／看好76人前景 巴特勒：我們可以幹大事

2019-04-01 13:37

NBA／連22年晉級季後賽 馬刺追平聯盟紀錄

2019-04-01 11:15

中職／最近都在吸空氣 陽建福：期待延續生涯

2019-04-01 15:46

MLB／派陳偉殷對決左打失敗 馬丁利仍有信心

2019-04-01 08:51

NBA／約柯奇遭趕出場 金塊主帥：盼他吸取教訓

2019-04-01 16:37

NCAA ／威廉森雙十無用 杜克1分飲恨無緣4強

2019-04-01 09:54

NBA／提前關機非詹皇原意 華頓：他想打完

2019-04-01 10:04

日職／一朗難忘歐力士 ：若神戶有球隊考慮續打

2019-04-01 12:57

MLB／紅襪先發連環爆 防禦率13.20全聯盟墊底

2019-04-01 10:20

日職／王柏融客場初亮相 對決樂天左投辛島航

2019-04-01 17:36

NBA／湖人頭號戰犯？ 詹皇被洛時「清算」

2019-04-01 17:59

NBA／衛少大三元 雷霆仍不敵獨行俠近9戰7敗

2019-04-01 10:48

NBA／自費14億元建球場 勇士有信心回收成本

2019-04-01 16:38

MLB／哈波連2天開轟 下役將回國民戰薛則

2019-04-01 11:31

日職／陽建福看王柏融 壓力大還未掌握節奏

2019-04-01 15:22

NBA／暴龍主場戰魔術 林書豪拚連三戰至少10分

2019-04-02 07:15

日職／王柏融熱燒遍全台 電視收視率破紀錄

2019-04-01 20:04

MLB／本季初登板 陳偉殷沒拿出局數就退場

2019-04-01 08:19

網球／謝淑薇女單升至第24 距生涯最佳只差1名

2019-04-01 17:14

MLB／灑錢續約再一樁 紅襪7年41億綁游擊手

2019-04-01 10:48

MLB／父逝世不返日奔喪 菊池：剩下賽季獻給他

2019-04-01 13:21

MLB／達比修首戰大失控 投手教練：興奮過頭

2019-04-01 12:20

MLB／國聯MVP火燙 葉力奇連4場開轟+再見安

2019-04-01 09:29

邁阿密網賽／費德勒四度稱王 奪生涯第101冠

2019-04-01 09:31

日職／陽岱鋼回主場對阪神 挑戰開季連4戰安打

2019-04-01 18:41

NBA／國王踢館勝馬刺 終止作客聖城11連敗

2019-04-01 11:25

日職／台灣巨怪終上一軍 廖任磊擔任西武中繼

2019-04-02 07:00

中職／艾銳克接替人選有譜？義大利國手李狄被點名

2019-04-01 21:12

MLB／首位千禧年後出賽球員 藍鳥新秀寫歷史

2019-04-01 17:08

舉重／蔡溫義適任問題 李文彬：盡快做出決議

2019-04-01 19:58

NBA／詹皇休兵…新秀扛湖人 贏了

2019-04-02 00:28

印度羽賽／抗思鄉之情 「麟洋配」收合拍最大冠

2019-04-01 09:00

籃球／日本男籃通過審核 睽違44年再戰奧運

2019-04-01 16:57

F1／法拉利引擎出問題 送賓士包辦冠亞軍

2019-04-01 17:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top