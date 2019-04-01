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棒球／中培隊初選出爐 春聯後決定正式名單

2019-04-01 18:40聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

7場業餘明星對抗賽落幕，中華培訓隊初選名單出爐。記者葉姵妤／攝影
7場業餘明星對抗賽落幕，中華培訓隊初選名單出爐。記者葉姵妤／攝影
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社會、大學明星隊經過7場業餘明星對抗賽後，中華棒球協會今天召開選訓會議，遴選出今年中華培訓隊的初選名單，以社會隊球員為主體，另選進7名大學球員，但比賽將在春季聯賽落幕後再進行調整，之後決定正式名單。

為了決定今年中華培訓隊名單，棒協安排7場業餘明星對抗賽，最終由大學明星隊以5勝2敗贏過社會明星隊，今天第7戰打完，棒協隨即開會選出培訓隊初選名單。

名單以業餘球員為主體，包括吳昇峰、王政浩、陳偉志等去年雅加達亞運國手，另外前富邦悍將隊捕手陽忠辰（原名陽冠威）也在名單。

大學隊則有7名球員被列入初選名單，包括投手江國豪、鄭浩均、蘇俊璋、捕手蔣少宏、內野手林澤彬、黃柏豪、朱祥麟。

中華培訓隊總教練李盈南表示，從這7場對抗賽中看到大學球員的成長，特別是去年也在亞運培訓的大學投手群，像鄭浩均、蘇俊璋的控球都比去年表現得更穩定，野手方面則是有黃柏豪展現優異的爆發力，工具人朱祥麟則繳出近7成的打擊率，這都是未來中華隊的可用之兵。

也因大學隊表現出色，選訓會議中決議，先討論出初選名單，待4月開打的春季聯賽結束後，再決定正式名單。將參與7月在天母棒球場舉行的美國NCAA大學明星隊對抗賽，並赴荷蘭參與港口盃。

中華培訓隊初選名單。
中華培訓隊初選名單。
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