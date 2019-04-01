棒球／業餘明星對抗賽落幕 大學隊5勝力壓社會隊

2019-04-01 17:13 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



大學明星隊在7場對抗賽打出5勝2敗戰績。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook

業餘明星隊對抗賽今天在斗六棒球場進行最終戰，大學明星隊在8局下把握機會，隊長蔣少宏連兩戰挺身而出，揮出致勝二壘打，終場大學明星隊就以3：1擊敗社會明星隊，7場對抗賽拿下5勝2敗。

社會隊今天在1局上就攻占滿壘，但大學隊大一側投林奕丞連飆2K守住局面，打線在2局下也有滿壘的得分機會，但無功而返，直到3局下靠張政禹、李凱威連續安打，從楊翔皓手中敲回第1分。5局上社會隊靠第4棒陽忠辰的適時安打將比數追平。

雙方維持平手僵局直到8局上，面對社會隊第4任投手范孟晨，全浩偉敲安打帶起攻勢，替補上場的捕手蔣少宏掃出左外野方向的二壘打，打下超前分，2出局後辛元旭從蔡偉凡手中再揮安打追加1分，大學隊搶下致勝2分，再拿1勝。

大學隊林奕丞今天先發3局無失分，藍愷青中繼2局失唯一1分，之後李承風接手2局只被敲1安，曾柏融、蘇俊璋各投1局守住勝利。

大學球員結束上月落幕的大專聯賽後組成明星隊，上周起與業餘明星隊進行7場對抗賽，「小老弟」最終以5勝2敗擊敗「老大哥」，總教練陳進財表示：「年輕球員有目標、想拚，他們想要表現，對自己的未來有加分作用。」

7場業餘明星隊對抗賽落幕，大學隊對戰社會隊拿5勝。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook

社會隊總教練李盈南將接下來中華培訓隊的教頭，他指出，就比賽結果而論，社會隊這次在比賽的準備比較倉促，從農曆年後就進入調整期，大學隊則是持續有比賽，「如果兩隊以正式比賽、做好準備的狀況來講，應該是社會隊的穩定度會比較好。」

藉由這7場對抗賽的觀察，李盈南也十分肯定大學隊球員的表現，「這次比賽也看得出來，大學隊的打擊有滿好的表現。」包括全隊打擊狀況最火燙的朱祥麟、敲出兩轟的黃柏豪等好手，都獲李盈南的好評。

在7場對抗賽結束後，中華棒球協會將召開選訓會議遴選出中華培訓隊，參與7月在天母棒球場舉行的美國NCAA大學明星隊對抗賽，並赴荷蘭參與港口盃，預計也將成今年亞錦賽參賽班底。