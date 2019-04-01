日職／王柏融越打越好 火腿監督神預言

2019-04-01 09:16 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



從零安、一安、雙安到首打點，「大王」王柏融到北海道火腿鬥士隊以來，三場比賽每一場都有新成績、新表現，火腿監督栗山英樹在第三戰結束看到台灣媒體的第一句話就是，「看吧，都照我說的劇本。」

王柏融旅日的處女秀就在火腿隊主場開幕戰，當天雖然四打數無安打，不過栗山監督賽後表示：「再給他一點時間。」王柏融也不負監督期待，沒有讓外界等太久，第二戰第四打席就敲出生涯首安，在一壘壘包上露出笑容。

栗山英樹在第二戰賽後再預言：「王柏融明天一定會為球隊建功。」昨天的第三戰，王柏融在五局下一三壘有人、兩人出局的關鍵時刻，敲出帶有打點的安打，幫球隊將領先擴大到3：1。

栗山英樹昨天賽前跟台灣媒體談話時開玩笑說：「等你們離開後，還會越打越好。」賽後看到台灣媒體立刻笑了出來，不忘炫耀自己預言成功。

栗山英樹的預言不是因為家裡藏著水晶球，而是對選手的了解以及信任，王柏融到火腿隊以來，栗山英樹多次透過翻譯跟他聊天，而且不是對新球員的特殊待遇，對每名球員都是如此，也在開季就打出2勝1和的無敗戰績，隊史自2007年後的第一次，也是相隔4年再度在開幕戰拿下2勝。