日職／斗大「大王」標題 王柏融攻占日媒頭版

2019-04-01 07:50 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



不用翻開日本報紙，頭版標題就寫著斗大的「大王」二字，王柏融再度攻占日本媒體版面，而且直接躍上頭版，「日刊體育」與「Sponichi Annex」兩家媒體，都以整版大幅報導王柏融在昨天敲出旅日生涯首打點。

王柏融從中職轉戰日職火腿隊第一年，開幕三連戰都擔任先發五棒、左外野手，除了第二戰在延長賽12局被換下，其餘都打滿全場，前三場合計13打數三安打，一打點，打擊率2成31，另有3次三振、無保送。

前天敲出首安，日本媒體已開始大篇幅報導王柏融，昨天敲出首打點，更獲選優秀球員，與有原航平、近藤健介一同接受賽後英雄訪問，隨後繞場一周，與場邊球迷擊掌，並送球給在看台上的觀眾，返回休息區時受到台日媒體包圍訪問。

「Sponichi Annex」專跑火腿的記者東尾洋樹也在側寫中提及，王柏融的人氣已接近過去陽岱鋼效力火腿隊時的盛況，甚至有機會超越，開幕戰不僅吸引大批台灣媒體採訪，原本預計30人的「大王」旅行應援團，也增加到100人，球團顧問竹田憲宗很期待王柏融的熱潮能夠增加札幌巨蛋的觀眾數。