日職／旅日首打點 王柏融當「英雄」
旅日生涯第二戰就敲出首安，「大王」王柏融昨天再加碼，不僅敲出雙安，也順利進帳生涯首打點，總計四打數兩安打、一打點，打擊率上升到兩成三一。大王所屬的火腿隊也以三比一擊敗歐力士隊，賽後更獲選優秀選手，接受英雄訪問。
火腿在開幕三場系列賽拿下兩勝一和，戰績開紅盤，王柏融表現也漸入佳境；昨天在首打席遭三振後，先在四局下敲安，五局下面對一三壘有人、兩出局，從兩好零壞纏鬥到滿球數，最終順利敲安，也送回打點。
「那個打席感覺很流暢。」王柏融表示，畢竟是第一次到日職，還許多需要適應的地方，「之前會有點不敢出棒，那個打席只想一定要打到球，身體反而很輕鬆、很有自信。」
有原航平先發七局送出八次三振僅失一分、近藤健介敲回致勝分，也同樣獲選優秀球員，王柏融說：「跟台灣氣氛不太一樣，感覺很新鮮。」
訪問時近藤健介特別提及，王柏融既是好對手也是好隊友，王柏融也認為近藤值得學習，「從他身上可以看到自己不足的地方，學習不一樣的東西。」
開幕三場比賽都在火腿主場，又有滿場球迷，王柏融坦言心情有些興奮，也很感謝全場包括台灣球迷的支持，王柏融也向球迷喊話：「這三場我們贏得很漂亮，往後的比賽我們會更加的努力，拿下每一場勝利，謝謝。」
結束與歐力士的系列賽後，王柏融將在明天隨隊作客東北樂天金鷲隊，非常有機會與同樣來自台灣的樂天投手宋家豪對決。
對此，王柏融表示：「心情上當然是開心，能夠在不同的舞台對決，相信台灣球迷也很期待。」
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