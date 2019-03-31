日職／旅日首打點 王柏融當「英雄」

2019-03-31 23:56 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 蘇志畬 ／日本札幌報導



王柏融獲選賽後英雄訪問，繞場一周與球迷擊掌、送球給球迷。 特派記者蘇志畬／攝影 分享 facebook

旅日生涯第二戰就敲出首安，「大王」王柏融昨天再加碼，不僅敲出雙安，也順利進帳生涯首打點，總計四打數兩安打、一打點，打擊率上升到兩成三一。大王所屬的火腿隊也以三比一擊敗歐力士隊，賽後更獲選優秀選手，接受英雄訪問。

火腿隊開幕系列賽第三戰，前一天敲出生涯首安的「大王」王柏融，今天敲出首打點。 特派記者蘇志畬／攝影 分享 facebook

火腿在開幕三場系列賽拿下兩勝一和，戰績開紅盤，王柏融表現也漸入佳境；昨天在首打席遭三振後，先在四局下敲安，五局下面對一三壘有人、兩出局，從兩好零壞纏鬥到滿球數，最終順利敲安，也送回打點。

旅日台將王柏融（中）獲選賽後英雄訪問，跟隊友近藤健介有說有笑。 特派記者蘇志畬／攝影 分享 facebook

「那個打席感覺很流暢。」王柏融表示，畢竟是第一次到日職，還許多需要適應的地方，「之前會有點不敢出棒，那個打席只想一定要打到球，身體反而很輕鬆、很有自信。」

旅日台將王柏融（中）獲選賽後英雄訪問，左為隊友近藤健介、右為有原航平。 特派記者蘇志畬／攝影 分享 facebook

有原航平先發七局送出八次三振僅失一分、近藤健介敲回致勝分，也同樣獲選優秀球員，王柏融說：「跟台灣氣氛不太一樣，感覺很新鮮。」

訪問時近藤健介特別提及，王柏融既是好對手也是好隊友，王柏融也認為近藤值得學習，「從他身上可以看到自己不足的地方，學習不一樣的東西。」

旅日台將王柏融獲選賽後英雄訪問，並繞場一周，與球迷擊掌、送球給球迷。 特派記者蘇志畬／攝影 分享 facebook

開幕三場比賽都在火腿主場，又有滿場球迷，王柏融坦言心情有些興奮，也很感謝全場包括台灣球迷的支持，王柏融也向球迷喊話：「這三場我們贏得很漂亮，往後的比賽我們會更加的努力，拿下每一場勝利，謝謝。」

結束與歐力士的系列賽後，王柏融將在明天隨隊作客東北樂天金鷲隊，非常有機會與同樣來自台灣的樂天投手宋家豪對決。

旅日台將王柏融結束賽後英雄訪問後，對著攝影鏡頭簽名。 特派記者蘇志畬／攝影 分享 facebook

對此，王柏融表示：「心情上當然是開心，能夠在不同的舞台對決，相信台灣球迷也很期待。」