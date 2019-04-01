日職／史上短命洋將 余文彬、陳文賓都入列

中信兄弟新洋砲艾銳克（Eric Wood），原本因為是中職四隊開季之初唯一的外籍打者而受到矚目，沒想到真正讓他聲名大噪的是只打了2場比賽就在球團「太重視個人利益」的理由下離開台灣。開季不到1週就遭解約，艾銳克帶著9打數0安打慘澹成績捲鋪蓋走路，未來留在中華職棒的是「最短命洋將」之名。

說到短命洋將，在外籍球員來來去去、有如過江之鯽魚的日本職棒同樣有不少從沒上過一軍就被解約，也有短暫在一軍出賽就離開的例子。包括台灣的旅日選手也難以倖免。

現任富邦悍將隊投手教練余文彬，當年從文化大學畢業後直闖日本職棒，2002年加盟歐力士（當時隊名為歐力士藍浪隊），卻完全沒有在一軍出賽，年底就遭到解約，返台加盟中華職棒興農牛隊。其他沒有一軍出賽紀錄就黯然告別的還有林彥峰、蔡森夫、李昱鴻等人。呂彥青、廖任磊目前還在日職打拼，尋求一軍初登板的機會，努力不讓自己在NPB留下空白的遺憾。

余文彬在2001年以簽約金5000萬日幣、年薪800萬日幣條件加盟歐力士，但竟然完全沒有獲得升上一軍的機會。 聯合報系資料照片 分享 facebook

曹竣崵1999年投出無安打比賽、連續3場完封，隔年頂著中職年度MVP的響亮名號加盟中日龍隊，不過他在中日龍隊的3個球季也僅僅只在一軍投過2場比賽。現於日本火腿隊擔任王柏融翻譯的蕭一傑，2008年以選秀第一指名進入阪神，不過包括在阪神、軟銀的5個球季，也只曾在2011年獲得2場一軍出賽的機會。林羿豪、黃志龍同時於2010年首度登上巨人隊一軍，不過也各只出賽2場以及3場，後來相繼返台加入中華職棒。

打者方面，大家還記得陳文賓嗎？2002年他在中信鯨隊以單季26轟獲得中職全壘打王，隔年被王貞治監督所領軍的日本職棒福岡大榮鷹隊所相中。中信鯨隊與大榮鷹隊達成跨國球員交易協議，以陳文賓交易大榮的二軍捕手笹川隆。2003年陳文賓雖然從春訓開始就以驚人的長打爆發力吸引目光，不過一到了正式比賽卻無法證明自己身手，在一軍只打了2場比賽、4個打席，2003年底黯然退團。

不過陳文賓還不是在NPB史上一軍出賽最少就被解約的洋將，包括1971年橫濱大洋鯨隊的Julio Linares、1999年中日龍隊的Nelson Liriano等4人，都只在一軍出賽過1場比賽。

大榮鷹球團代表安田裕明（左）在2003年曾與中信鯨領隊林明鈿（右）簽定球員交流備忘錄，網羅鯨隊球員陳文賓，大榮鷹代言人楊思敏並到場見證。 聯合報系資料照片 分享 facebook

然而，上述的外籍球員多數還是待到球季結束後，因為被評估戰力不符合需求才被解約。如果以待得時間最短，又因為與教練團發生爭執，引起軒然大波而離隊來看「最短命洋將」的話，近10年內也有幾個知名的例子。

讀賣巨人隊在2005年請來擔任守護神的米席利（Dan Miceli），頂著MLB登板超過500場的豐富實績，不過首戰就挨轟搞砸比賽， 隨後表現仍不穩定卻拒絕教練團將他放入二軍進行調整，最後在不到一個月內就被巨人球團宣布解僱，成為巨人隊史最短命的外籍洋將。米席利出賽4場留下0勝2敗、防禦率23.6的淒慘成績。在離開日本前還跟家人到淺草寺觀光，更加深他在巨人隊球迷心中的負面形象。

另外就是2012年軟銀鷹隊的大物投手潘尼（Brad Penny）。曾經在2006年MLB道奇隊拿到國聯最多勝、MLB通算119勝的潘尼，春訓開始就明顯調整狀況不佳，在初登板對樂天先發3.1局就失掉6分，還被盜了5次壘。隨後潘尼就表示右肩疼痛，儘管檢查結果無異狀本人仍希望返國治療，5月初就被軟銀解約。軟銀砸下2億日圓的年薪，潘尼卻只投了1場、64球，標準的「薪水小偷」。回國後不到10天他就與舊金山巨人隊簽下小聯盟合約，還在網路上大肆批判日本的棒球，也是一名在日本球界著名的短命又具負面形象的洋將。