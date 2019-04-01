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日職／史上短命洋將 余文彬、陳文賓都入列

2019-04-01 07:00Hiyan

中信兄弟新洋砲艾銳克（Eric Wood），原本因為是中職四隊開季之初唯一的外籍打者而受到矚目，沒想到真正讓他聲名大噪的是只打了2場比賽就在球團「太重視個人利益」的理由下離開台灣。開季不到1週就遭解約，艾銳克帶著9打數0安打慘澹成績捲鋪蓋走路，未來留在中華職棒的是「最短命洋將」之名。

說到短命洋將，在外籍球員來來去去、有如過江之鯽魚的日本職棒同樣有不少從沒上過一軍就被解約，也有短暫在一軍出賽就離開的例子。包括台灣的旅日選手也難以倖免。

現任富邦悍將隊投手教練余文彬，當年從文化大學畢業後直闖日本職棒，2002年加盟歐力士（當時隊名為歐力士藍浪隊），卻完全沒有在一軍出賽，年底就遭到解約，返台加盟中華職棒興農牛隊。其他沒有一軍出賽紀錄就黯然告別的還有林彥峰、蔡森夫、李昱鴻等人。呂彥青、廖任磊目前還在日職打拼，尋求一軍初登板的機會，努力不讓自己在NPB留下空白的遺憾。

余文彬在2001年以簽約金5000萬日幣、年薪800萬日幣條件加盟歐力士，但竟然...
余文彬在2001年以簽約金5000萬日幣、年薪800萬日幣條件加盟歐力士，但竟然完全沒有獲得升上一軍的機會。 聯合報系資料照片
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曹竣崵1999年投出無安打比賽、連續3場完封，隔年頂著中職年度MVP的響亮名號加盟中日龍隊，不過他在中日龍隊的3個球季也僅僅只在一軍投過2場比賽。現於日本火腿隊擔任王柏融翻譯的蕭一傑，2008年以選秀第一指名進入阪神，不過包括在阪神、軟銀的5個球季，也只曾在2011年獲得2場一軍出賽的機會。林羿豪、黃志龍同時於2010年首度登上巨人隊一軍，不過也各只出賽2場以及3場，後來相繼返台加入中華職棒。

打者方面，大家還記得陳文賓嗎？2002年他在中信鯨隊以單季26轟獲得中職全壘打王，隔年被王貞治監督所領軍的日本職棒福岡大榮鷹隊所相中。中信鯨隊與大榮鷹隊達成跨國球員交易協議，以陳文賓交易大榮的二軍捕手笹川隆。2003年陳文賓雖然從春訓開始就以驚人的長打爆發力吸引目光，不過一到了正式比賽卻無法證明自己身手，在一軍只打了2場比賽、4個打席，2003年底黯然退團。

不過陳文賓還不是在NPB史上一軍出賽最少就被解約的洋將，包括1971年橫濱大洋鯨隊的Julio Linares、1999年中日龍隊的Nelson Liriano等4人，都只在一軍出賽過1場比賽。

大榮鷹球團代表安田裕明（左）在2003年曾與中信鯨領隊林明鈿（右）簽定球員交流備...
大榮鷹球團代表安田裕明（左）在2003年曾與中信鯨領隊林明鈿（右）簽定球員交流備忘錄，網羅鯨隊球員陳文賓，大榮鷹代言人楊思敏並到場見證。 聯合報系資料照片
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然而，上述的外籍球員多數還是待到球季結束後，因為被評估戰力不符合需求才被解約。如果以待得時間最短，又因為與教練團發生爭執，引起軒然大波而離隊來看「最短命洋將」的話，近10年內也有幾個知名的例子。

讀賣巨人隊在2005年請來擔任守護神的米席利（Dan Miceli），頂著MLB登板超過500場的豐富實績，不過首戰就挨轟搞砸比賽， 隨後表現仍不穩定卻拒絕教練團將他放入二軍進行調整，最後在不到一個月內就被巨人球團宣布解僱，成為巨人隊史最短命的外籍洋將。米席利出賽4場留下0勝2敗、防禦率23.6的淒慘成績。在離開日本前還跟家人到淺草寺觀光，更加深他在巨人隊球迷心中的負面形象。

另外就是2012年軟銀鷹隊的大物投手潘尼（Brad Penny）。曾經在2006年MLB道奇隊拿到國聯最多勝、MLB通算119勝的潘尼，春訓開始就明顯調整狀況不佳，在初登板對樂天先發3.1局就失掉6分，還被盜了5次壘。隨後潘尼就表示右肩疼痛，儘管檢查結果無異狀本人仍希望返國治療，5月初就被軟銀解約。軟銀砸下2億日圓的年薪，潘尼卻只投了1場、64球，標準的「薪水小偷」。回國後不到10天他就與舊金山巨人隊簽下小聯盟合約，還在網路上大肆批判日本的棒球，也是一名在日本球界著名的短命又具負面形象的洋將。

潘尼曾連兩季在道奇拿下16勝，但轉戰日職後水土不服，而且狀況又多，很快就遭到軟銀...
潘尼曾連兩季在道奇拿下16勝，但轉戰日職後水土不服，而且狀況又多，很快就遭到軟銀釋出。 歐新社資料照片
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Hiyan

從80-90年代「二郭一莊」的時代開始，台灣就有許多喜歡日本職棒的球迷。希望透過專欄讓喜歡日本職棒的球迷更加深入了解新時代日本職棒的動態與現象。

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