棒球／爸爸每天電話鼓勵 大學隊長蔣少宏3打點當功臣

2019-03-31 21:28 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



業餘明星對抗賽今天在斗六棒球場進行第6戰，大學明星隊靠3投壓制社會明星隊，終場以4：1搶下第4勝，隊長蔣少宏單場兩支適時安打，貢獻3分打點，被教練團點名是此戰MVP。

文化大學蔣少宏今天擔任大學隊先發捕手，6局上在2出局一、三壘有人時揮出左外野線邊落地的二壘打，一棒打回2分，助球隊取得3：0領先，第8局又補上適時安打再貢獻1分打點，兩度在得點圈有人的打擊機會都建功。

大學隊總教練陳進財對於自己在文化大學的子弟兵讚譽有加，「他（蔣少宏）在壘上有人時，兩支適時安打，功不可沒，而且他當隊長，很能把全隊的鬥志帶出來。」

這次大學隊由11校球員組成，由大專聯賽冠軍隊（文化）總教練領軍，陳進財也直接讓自家球隊的正副隊長蔣少宏、李凱威來帶領球隊，他直誇蔣少宏是很有責任感的隊長，「這次文化能打進大專聯賽4強，就是靠他們帶起球隊的鬥志。」

蔣少宏這次入選大學明星隊參與對抗賽，曾是三商虎隊捕手的爸爸蔣坤珄（現改名蔣定謙）也十分關注他的表現，「比賽前一天晚上，爸爸都會打電話來，他希望我有好表現，很想看我打一支全壘打。」

雖然打完6場比賽還沒能「轟」給爸爸看，但蔣少宏擺脫前幾戰綁手綁腳的表現後，越打越順，今天也在球隊2連敗的局勢下挺身而出當功臣，助大學隊在對抗賽拿下4勝2敗戰績。

蔣少宏在青棒階段曾入選U18世界盃國手，進入成棒後則是在前年被選進中華培訓隊參與尼加拉瓜交流賽及爆米花聯盟亞運培訓隊，如今參與業餘明星對抗賽，他盼能維持好表現被選進培訓隊，甚至在成棒階段首披中華隊戰袍，「希望表現可以被肯定。」