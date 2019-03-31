中職／最年輕初先發勝 猿隊翁瑋均斷獅4連勝

2019-03-31 18:02 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



桃猿隊去年選秀第一指名的投手翁瑋均，今天獻出中職處女秀，對戰統一獅隊繳出6局失2分的優質先發，以不滿21歲的年紀成為史上最年輕初先發奪勝投的球員。 截圖自猿隊官方粉絲團 分享 facebook

Lamigo桃猿隊去年選秀第一指名的投手翁瑋均，今天獻出中職處女秀，對戰統一獅隊繳出6局失2分的優質先發，率猿隊以8：3贏球，終止3連敗，也阻斷獅隊4連勝，翁瑋均並以不滿21歲的年紀成為中職史上最年輕初先發奪勝投的球員。

翁瑋均生涯首度在一軍亮相，前5局僅被敲出1支安打，投出1次保送，猿隊也先打下4：0領先，翁瑋均投到6局下2出局後對楊家維投出保送，接著被潘武雄轟出右外野2分砲失分，投完6局退場，共只被揮出3支安打、有2次保送和3次三振，失2分。

新秀翁瑋均的初登板繳好投，猿隊學長們也用火力相挺，郭嚴文在4局上轟出右外野陽春全壘打敲回第1分，個人連兩戰開轟，林智平、梁家榮、黃敬瑋再補上3支連續安打追加1分。6局上黃敬瑋在2出局後揮出2分打點安打多添分數。

9局上猿隊持續搶攻，鄭鈞仁製造一、三壘有人的危機後因傷退場，王鏡銘緊急登板，猿隊劉時豪、藍寅倫、郭嚴文都揮出安打追加分數，猿隊將比數拉開為8：2。雖然猿隊守護神陳禹勳在9局下被陳鏞基敲安打失1分，仍守住勝利。

翁瑋均主投6局失2分，生涯初登板就抱回勝投和單場MVP，他也成為中職史上第12位生涯初先發就奪勝的投手，且以20歲又122天之齡成為中職史上最年輕新人初先發勝投（原記錄獅隊潘威倫21歲又4天）。

獅隊洋投羅里奇今天則是主投5.2局，被掃出9支安打（1轟），失4分都是自責分，承擔敗投。