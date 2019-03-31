日職／敲首打點獲英雄訪問 王柏融：很棒的體驗

2019-03-31 17:45 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



旅日台將王柏融（中）獲選賽後英雄訪問，左為隊友近藤健介、右為有原航平。特派記者蘇志畬／日本札幌攝影 分享 facebook

昨天才敲出生涯首安，「大王」王柏融今天首打點也跟著進帳，在火腿對歐力士隊的開幕系列賽第三戰，王柏融單場4打數、2安打、1打點、1次三振，打擊率上升到2成31，球隊也以3：1擊敗歐力士，王柏融賽後更獲選MVP。

與王柏融一同獲選MVP的包括，投7局送出8K僅失1分的先發投手有原航平，以及敲回致勝分的進藤健介，第一次站上英雄訪問的舞台，王柏融說：「很棒的體驗，現在滿緊張的。」

這三場比賽都在火腿主場，又有滿場球迷，王柏融表示：「一開始很興奮，有滿場的球迷，會期待自己的表現，很幸運有很棒的教練團跟隊友，告訴我不要急，照自己的節奏去打，所以昨天打出首安，今天打出首打點，非常開心。」

旅日台將王柏融在生涯第二戰單場雙安、敲出首打點，獲選賽後英雄訪問。特派記者蘇志畬／日本札幌攝影 分享 facebook

王柏融賽後訪問時，全場球迷不時響起掌聲，其中也有不少來自台灣的球迷，王柏融說：「不管是台灣的球迷還是日本的球迷，都很感謝他們到場加油，往後的比賽我會更努力，盡力幫助球隊拿下勝利。」

王柏融也說：「首先希望能夠保持健康，能夠幫助球隊拿下勝利是最重要的，至於個人成績對我來說不是最在乎的。」英雄訪問的最後，三名MVP都要向球迷說一句話，王柏融表示：「這三場我們贏得很漂亮，往後的比賽我們會更加的努力，拿下每一場勝利，謝謝。」

旅日台將王柏融（中）獲選賽後英雄訪問，與隊友近藤健介（左二）、有原航平（右二）合照。特派記者蘇志畬／日本札幌攝影 分享 facebook