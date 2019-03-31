棒球／大學隊3強投壓制社會隊 搶下對抗賽第4勝

2019-03-31 16:45 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



大學明星隊先發投手江國豪（台灣體大）。 記者葉姵妤／攝影 分享 facebook

大學明星隊在業餘明星對抗賽前5戰取得3勝優勢，今天第6戰再推強投壓陣，江國豪、吳俊杰、吳承諭各投3局，僅在第8局丟1分，打線則由隊長蔣少宏挺身而出，單場2安3打點，終場大學隊以4：1擊敗社會隊，對抗賽戰績4勝2敗。

大學球員剛結束大專聯賽，多數球員仍維持比賽狀態中，社會隊球員則是在農曆年後就沒有大賽，處在調整期，因此大學隊在對抗賽開打後先取得3連勝，之後被社會隊追回2場。

大學明星隊後援投手吳承諭（開南大學）。 記者葉姵妤／攝影 分享 facebook

今天第6戰，大學隊依照早已規劃好的投手安排，讓3名投手輪番上場，江國豪先發3局無失分，被敲出2支安打，沒有投出保送，吳俊杰中繼3局也無失分，之後由吳承諭登板後援，7局下製造滿壘危機，但力保不失分，8局下則因2次保送和何昱德的安打失1分。

3名投手都是母隊（台灣體大、開南大學）的主力投手，大學隊總教練陳進財說：「表現都不錯，都有一定的壓制性。」社會隊前3任投手吳昇峰、鄭智鴻、劉紹威則都有失分，王翔鷹後援1.2局踩住煞車。

大學隊打線此戰共揮出11支安打，包括林澤彬、蔣少宏、張祐銘及李冠儒都是單場雙安，其中先發捕手蔣少宏在6局上球隊1：0領先時揮出2分打點二壘打，8局上又敲帶有打點的安打，單場3打點，賽後被教練團封MVP，陳進財說：「他在壘上有人時有兩支安打，功不可沒。」