中職／翁瑋均認真練有禮貌 郭健瑜：國內沒幾個

2019-03-31 14:34 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



猿隊去年選秀第一指名翁瑋均，二軍出賽一場就被拉上一軍先發，生涯初登板將對戰統一獅隊 聯合報系資料照 分享 facebook

21歲投手翁瑋均去年選秀被Lamigo桃猿隊以第一指名選進，僅在二軍出賽1場，今天就被拉上一軍先發，生涯初登板對戰統一獅隊，他在南華大學的教練郭健瑜透露，翁瑋均有球技又很有禮貌，也很知道自己要做什麼，「這樣的選手在台灣沒幾個。」

翁瑋均為南華大學棒球隊第2屆成員，在總教練「阿甘」蔡仲南的鼓勵下，讀完大一就投入中職選秀，去年在首輪獲猿隊青睞，成為南華隊史第一位職棒球員，也成為猿隊十分期待的投手戰力。

翁瑋均去年加入球隊後，還沒有一、二軍出賽記錄，季後參與冬季聯盟投出好表現，今年春訓也成功卡位先發輪值，26日首度在二軍出賽，對中信兄弟二軍先發3局失1分，今天就將獻出一軍初登板。

看在前職棒球員、南華教練郭健瑜眼中，翁瑋均可說是國內難得的好手，能成功絕非偶然，「他有球技，又很有禮貌、尊師重道，而且他是很認真的球員，也知道自己要做什麼。」

郭健瑜指出，翁瑋均自主加強的觀念很好，加上去年隨南華赴日前往早稻田大學移地訓練，也看到日本球員的自主練習方式，「他（翁瑋均）知道自己該做什麼，比如說是不是自己體能不好？就練體能，還會請教練開訓練課表，比如說覺得控球不好，就找教練看影片。」

目前在學生球隊執教的郭健瑜有感，現在網路資訊多，大學球員多選擇自己透過網路、看影片學，會主動找上教練加強的球員很少，而翁瑋均認真且肯練，也很知道自己要練什麼，「他會去想自己好的、不好的地方，會去從中找問題、解決問題，這就是一個好的球員。」