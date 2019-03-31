日職／王柏融連三場扛第五棒 首打席吞三振

2019-03-31 13:23 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



火腿隊開幕系列賽第三戰，前一天敲出生涯首安的「大王」王柏融，今天續扛先發第五棒、左外野手。特派記者蘇志畬／日本札幌攝影 分享 facebook

【賽前報導】

火腿隊開幕系列賽第三戰，前一天敲出生涯首安的「大王」王柏融，今天續扛先發第五棒、左外野手，連續三場棒次、守位都相同，火腿隊先發投手為有原航平，歐力士則派出大城滉二。

王柏融昨天在開幕系列賽第二戰敲出一壘安打，兩戰總計九打數一安打，打擊率1成11，火腿隊今天先發更換三人，分別是淺間大基、石井一成、鶴岡慎也改坐板凳，二壘手為田中賢介、三壘手横尾俊建、捕手石川亮，王柏融依舊是中心打線成員。