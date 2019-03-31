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日職／王柏融首安出爐 躍上日媒版面

2019-03-31 07:48聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

「大王」王柏融加盟日職火腿隊以來，一舉一動受到台日兩地媒體關注，日職生涯第一支安打在昨天出爐，日本媒體也主動要求賽後訪問，今天在報紙、網路上都可看到王柏融生涯首安的報導，「日刊體育」更以近半版的大篇幅紀錄這個重要時刻。

王柏融在開幕首戰四打數無安打，昨天八局下面對歐力士中繼投手澤田圭佑，纏鬥到第七球，將一顆148公里速球敲成右外野方向強勁平飛球，王柏融衝到一壘壘包後大吼一聲，臉上也露出笑容。

「日刊體育」的報導文字中詳細記錄王柏融敲安過程，更用敲出安打的四張系列照片，組合成漫畫形式呈現，在敲出安打的第一張照片上，放上「鏘」的狀聲詞，另外三張則是跑壘過程、握拳大吼以及跟一壘教練握手照片。

除了「日刊體育」外，王柏融也躍上「體育報知」版面，大小約十平方公分，「Sponichi Annex」雖然紙本篇幅不大，不過網路上有詳盡的報導，以及敲出安打的照片。

「日刊體育」頭版是昨天火腿隊打回四分、兩度追平的英雄中田翔，王柏融的報導放在第四版，特別的是第三版則是讀賣巨人隊陽岱鋼跑回本壘得分的巨幅照片，兩位台將剛好「背對背」出現在日本報紙，陽岱鋼昨天敲出兩安，連續兩戰都有安打演出。

王柏融的表現不只球迷及媒體關注，昨天賽前練習時，火腿隊前任監督梨田昌孝，以及曾效力火腿隊的退役球星森本稀哲，先後透過翻譯跟王柏融聊天。

「大王」王柏融敲出日職生涯首安，日本媒體「日刊體育」大篇幅報導。特派記者蘇志畬／...
「大王」王柏融敲出日職生涯首安，日本媒體「日刊體育」大篇幅報導。特派記者蘇志畬／日本札幌攝影
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火腿隊前任監督梨田昌孝，以及曾效力火腿隊的退役球星森本稀哲，透過翻譯跟王柏融聊天...
火腿隊前任監督梨田昌孝，以及曾效力火腿隊的退役球星森本稀哲，透過翻譯跟王柏融聊天。特派記者蘇志畬／日本札幌攝影
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「大王」王柏融敲出日職生涯首安，日本媒體大篇幅報導。特派記者蘇志畬／日本札幌攝影
「大王」王柏融敲出日職生涯首安，日本媒體大篇幅報導。特派記者蘇志畬／日本札幌攝影
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火腿隊的退役球星森本稀哲，透過翻譯跟王柏融聊天。特派記者蘇志畬／日本札幌攝影
火腿隊的退役球星森本稀哲，透過翻譯跟王柏融聊天。特派記者蘇志畬／日本札幌攝影
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「大王」王柏融敲出日職生涯首安，躍上日本媒體「體育報知」報紙版面。特派記者蘇志畬...
「大王」王柏融敲出日職生涯首安，躍上日本媒體「體育報知」報紙版面。特派記者蘇志畬／日本札幌攝影
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火腿隊退役球星森本稀哲。特派記者蘇志畬／日本札幌攝影
火腿隊退役球星森本稀哲。特派記者蘇志畬／日本札幌攝影
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王柏融火腿

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