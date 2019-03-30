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中職／潘武雄替潘威倫打下勝投 統一4連勝

2019-03-30 21:29聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

潘武雄。 圖／統一獅官方粉絲團提供
潘武雄。 圖／統一獅官方粉絲團提供
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統一獅隊本周與Lamigo桃猿隊3連戰第2戰比賽，猛獅延續連勝氣勢，5局下靠進帳4分逆轉戰局，第8局陳鏞基轟2分砲補刀，終場獅隊以9：6拿下4連勝，老將「嘟嘟」潘威倫本季首度先發就以5局失3分表現奪勝投。

潘威倫去年因傷只出賽1場，10月3日對戰猿隊先發6局失6分（5分自責分），今年趕上開季，本季首戰在台南主場出戰猿隊，第3局先失1分被追平，4局上被郭嚴文、朱育賢連敲2轟失2分，猿隊以3：1超前比數。

但獅隊打線在5局下對猿隊先發尼克斯展開反攻，鄭鎧文、羅國龍接連安打，陳傑憲二壘打敲回1分，潘武雄在2出局後敲出中外野二壘打，一棒送回2分超前比數，蘇智傑補上安打追加1分，獅隊單局攻進4分，反以5：3領先。

第6局陳重羽二壘打多添1分保險分，林祖傑接著在兩出局二壘有人時從吳丞哲手中揮出安打，是他生涯首安，還敲回生涯首打點，替獅隊將比數改寫為6：3。

8局下面對猿隊第4任投手王躍霖，陳傑憲先敲二壘打，陳鏞基再揮出右外野2分砲，獅隊拉開6分領先。但後援投手林子崴第9局續投遇亂流，投出2次保送後再被藍寅倫轟3分砲，讓比數形成3分差，獅隊再推守護神陳韻文登板，守住勝利。

潘威倫今天先發5局，被敲出6支安打，包括2發全壘打，失3分（2分自責分），拿下本季首勝，也是繼2017年9月24日後再奪勝投，生涯累積136勝。同是老將的潘武雄此戰單場5支2，貢獻3分打點，包括在第5局敲回勝利打點，本周第2度獲選單場MVP。

猿隊洋投尼克斯先發5局，被揮出7支安打，投出2次保送、送出4K，失5分，吞開季2連敗。

潘威倫陳鏞基

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