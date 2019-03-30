中職／被兄弟敲2轟仍贏球 索沙：他們是好打者

2019-03-30 20:23 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



富邦先發投手索沙主投八局失兩分。記者黃仲裕／攝影 分享 facebook 富邦悍將隊新洋投索沙今年來到中職，至今兩場先發都繳出8局的優質好投，但結果大不同，首戰對統一獅隊苦吞8局失1分完投敗，今天對戰中信兄弟，先發8局挨兩轟卻奪首勝，還拿下中職首座單場MVP。

索沙被譽為近年中職最強洋投，24日在中職初登板也投出水準，完投8局被揮5支安打、失1分，但等不到隊友的火力支援，吞下敗投。今天他先發8局只被敲出3支安打，包括2支陽春砲，失2分，靠著悍將隊打線發揮，讓他收下來台首勝。

賽後索沙也直言，棒球就是這麼回事，前一場自認狀況不錯，掉1分結果輸球，這場自己掉了2分卻贏球，最關鍵還是隊友有幫我打下分數，棒球比賽就是這樣，很難講什麼時候會有什麼結果，能做的就是把自己的表現拿出來。

索沙今天前5局僅被彭政閔敲出1安，第6局被林書逸轟出右外野陽春砲，第7局再被張志豪掃一轟，單場被敲的3安就有2支是全壘打，索沙表示，兩球自己都沒失投，是打者打得好，他也直讚「他們是好打者」。

索沙投完8局僅用87球，第9局沒有再登板，悍將隊換上終結者倪福德登板關門，雖被詹子賢轟陽春砲，仍守住勝利。悍將隊總教練陳連宏表示，考量倪福德從官辦熱身賽之後，已經10天沒出賽，因此讓他在此戰登板。

靠索沙的好投加上打線回溫，悍將隊終止開季3連敗，本季勝場開張，陳連宏說：「止敗是最好，但球季還很長。」