日職／王柏融安打出爐 栗山英樹：期待再建功

2019-03-30 20:12 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



日職火腿隊監督栗山英樹。記者蘇志畬／日本札幌攝影 分享 facebook 日職火腿隊監督栗山英樹昨天才說：「再等他一下。」王柏融今天就敲出旅日首安，栗山英樹也為他開心，「他很想要敲出安打，今天也打出第一支安打，接下來心情會比較平穩一點。」

王柏融昨天在開幕首戰四打席無安打，今天對歐力士隊前三打席無功而返，直到8局下敲出生涯首安，表情也放鬆起來，栗山英樹表示：「一直相信王柏融，明天一定會為球隊建功。」

雖然王柏融終於敲出安打，不過栗山英樹認為，王柏融畢竟第一次來日本，還要很多地方需要適應，加上連續兩天延長賽，接下來會看身體狀況來安排棒次，但很期待他明天的表現。