中職／索沙8局挨2轟奪首勝 悍將中止開季3連敗

2019-03-30 20:05 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



富邦第一棒張正偉三局上半擊出二壘方向一壘安打帶有兩分打點。記者黃仲裕／攝影 分享 facebook 在台中洲際棒球場進行的「金控大戰」第2戰，富邦悍將隊新洋投索沙出馬，主投8局只被敲3支安打，因2發陽春彈失2分，靠著「鑽石打線」發揮，悍將隊終場以7：3贏球，搶下新球季首勝、終止開季3連敗，索沙也拿到來台後的第1勝。

悍將隊新洋投索沙被譽為近年中職「最強洋投」，他在今年首戰就對統一獅隊投出8局失1分好投，但等不到隊友火力支援，慘吞完投敗。

今天對戰中信兄弟依舊展現壓制力，前5局只被揮出1支安打，第6、7局被林書逸、張志豪各轟一發陽春砲，主投8局用87球，被敲的3支安打就有2支是全壘打，失2分，第9局再由守護神倪福德登板關門。

索沙今天的好投也有悍將隊打線相挺，面對中信兄弟洋投艾迪頓，前4局就猛揮10支安打，打下7：0領先，其中張正偉連3打席從艾迪頓手中敲安打，胡金龍、范國宸也各有2安。

第5局兄弟推出官大元接替艾迪頓登板，中繼3局沒有失分，之後吳俊偉、吳哲源依序上場，都沒再讓悍將隊攻進分數。

9局下悍將隊推倪福德登板關門，1出局後被代打的詹子賢轟右外野陽春砲，是他生涯首支代打全壘打，兄弟全場敲4安，其中就有3支全壘打，攻下所有得分，而倪福德最終仍守住悍將隊的4分領先，保住勝利。

索沙先發8局，只被敲3安，因2支陽春砲失分，送出8次三振，拿下來到中職後的首勝，也獲選單場MVP。兄弟艾迪頓則是僅投4局失7分，被掃出10支安打，吞本季首敗。