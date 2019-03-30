日職／王柏融打擊1成11 中田翔4打點逼和歐力士
日職火腿隊開幕系列賽第二戰在札幌巨蛋主場迎戰歐力士隊，台將王柏融連兩天擔任先發第五棒、左外野手，在連7打席無安打後，終於敲出日職生涯首安，今日總計5打數1安打，例行賽兩戰9打數1安打，打擊率1成11，中田翔包辦全隊4分打點，兩隊12局結束以4：4言和。
王柏融昨天四打席敲出三次滾地出局、吞下一次三振，今天前三打席依舊無安，第二局的首打席，敲出二壘方向滾地球出局，三局下兩出局壘上無人的狀況下，纏鬥到第7球敲成二壘方向滾地，第三次上場打擊，面對中繼側投比嘉幹貴，擊出一壘方向滾地遭刺殺。
不過8局下王柏融安打終於開張，在1出局、無人在壘情況下，將澤田圭佑的148公里速球敲成右外野方向強勁平飛球，落地形成安打，王柏融經過一壘時大吼一聲，隨後開心露出笑容，該局結束後，隊友杉谷拳士、淺間大基也特地出來迎接，與王柏融開心擊掌。
＼ついに出た‼️ #王柏融 初ヒット／— ファイターズ on GAORA SPORTS (@gaora_fighters) March 30, 2019
ファンの皆さんも待ち望んでいた王柏融選手の初ヒットはライト前へのクリーンヒット👍これが台湾の大王です😤
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火腿主砲中田翔連兩天開轟，昨天在開幕戰延長賽敲出再見滿貫砲，創下日職第一人紀錄，今天手感依舊火燙，三局下將東明大貴投出的第二顆139公里速球，敲成兩分全壘打，追平比數，9局下在2：4落後下，面對滿壘、兩出局，中田翔敲出中外野穿越安打，打回兩分追平。
排在下一棒的王柏融首次在得點圈有人時上場打擊，連續兩次揮空増井浩俊的指叉球，遭到三振，比賽進入延長，王柏融也在12局上被代守換下。
雙方以4：4平手打到第12局，近藤健介先敲出一壘安打，下一棒中田翔吞下三振，第五棒代替王柏融守備的松本剛敲出安打，但最終未能得分，雙方握手言和。
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