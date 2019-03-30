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日職／王柏融打擊1成11 中田翔4打點逼和歐力士

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日職／王柏融打擊1成11 中田翔4打點逼和歐力士

2019-03-30 18:53聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

王柏融敲出旅日首安，回休息區時隊友上前擊掌迎接。特派記者蘇志畬／日本札幌攝影
王柏融敲出旅日首安，回休息區時隊友上前擊掌迎接。特派記者蘇志畬／日本札幌攝影
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日職火腿隊開幕系列賽第二戰在札幌巨蛋主場迎戰歐力士隊，台將王柏融連兩天擔任先發第五棒、左外野手，在連7打席無安打後，終於敲出日職生涯首安，今日總計5打數1安打，例行賽兩戰9打數1安打，打擊率1成11，中田翔包辦全隊4分打點，兩隊12局結束以4：4言和。

王柏融昨天四打席敲出三次滾地出局、吞下一次三振，今天前三打席依舊無安，第二局的首打席，敲出二壘方向滾地球出局，三局下兩出局壘上無人的狀況下，纏鬥到第7球敲成二壘方向滾地，第三次上場打擊，面對中繼側投比嘉幹貴，擊出一壘方向滾地遭刺殺。

不過8局下王柏融安打終於開張，在1出局、無人在壘情況下，將澤田圭佑的148公里速球敲成右外野方向強勁平飛球，落地形成安打，王柏融經過一壘時大吼一聲，隨後開心露出笑容，該局結束後，隊友杉谷拳士、淺間大基也特地出來迎接，與王柏融開心擊掌。

火腿主砲中田翔連兩天開轟，昨天在開幕戰延長賽敲出再見滿貫砲，創下日職第一人紀錄，今天手感依舊火燙，三局下將東明大貴投出的第二顆139公里速球，敲成兩分全壘打，追平比數，9局下在2：4落後下，面對滿壘、兩出局，中田翔敲出中外野穿越安打，打回兩分追平。

排在下一棒的王柏融首次在得點圈有人時上場打擊，連續兩次揮空増井浩俊的指叉球，遭到三振，比賽進入延長，王柏融也在12局上被代守換下。

雙方以4：4平手打到第12局，近藤健介先敲出一壘安打，下一棒中田翔吞下三振，第五棒代替王柏融守備的松本剛敲出安打，但最終未能得分，雙方握手言和。

火腿主砲中田翔連兩天開轟。特派記者蘇志畬／日本札幌攝影
火腿主砲中田翔連兩天開轟。特派記者蘇志畬／日本札幌攝影
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王柏融中田翔

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