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日職／王柏融敲首安笑了 一壘教練握手祝賀

2019-03-30 16:54聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

王柏融旅日首安在開幕系列賽第二戰對歐力士中繼投手澤田圭佑敲出。特派記者蘇志畬／日...
王柏融旅日首安在開幕系列賽第二戰對歐力士中繼投手澤田圭佑敲出。特派記者蘇志畬／日本札幌攝影
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等了7個打席，效力日職火腿隊的「大王」王柏融日職首安在生涯第8打席出爐，今對歐力士隊8局下，王柏融從中繼投手澤田圭佑手中敲出一壘安打，站上壘包後臉上也終於露出笑容。

王柏融連續兩天擔任火腿隊開幕系列賽先發第五棒、左外野手，首戰四打數無安打，今天前三打數也都是滾地球出局，直到8局下1出局時上場，跟澤田圭佑纏鬥到第七球，一顆內角高的148公里速球，敲出右外野落地，形成安打。

王柏融兩天來第一次站上一壘壘包，一壘指導教練主動向王柏融握手，向他道賀，王柏融露出笑容，一壘指導教練不忘提醒對方野手，記得將這顆紀念球傳回保存。

王柏融旅日首安在開幕系列賽第二戰對歐力士中繼投手澤田圭佑敲出。特派記者蘇志畬／日...
王柏融旅日首安在開幕系列賽第二戰對歐力士中繼投手澤田圭佑敲出。特派記者蘇志畬／日本札幌攝影
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王柏融火腿

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